publié le 29/09/2016 à 08:12

Il y a des gaspillages dans tous les pays. Notre particularité, c’est une culture de la dépense sans frein et sans souci de l’efficacité sociale ou économique. Mais quand un ex-ministre affirme sans ciller que l’argent n’est pas le problème, puisque la fiscalité est là pour en trouver, quand un président de la République considère qu’un dispositif en faveur des fonctionnaires ne coûtera rien aux Français, puisque c’est l’argent de l’État, on comprend que le mal est profond. Le discours vient d’en haut, il est très ancien. Il a fini par irriguer l’ensemble des responsables politiques, sociaux et économiques.



Tout le monde dépense inconsidérément. Ça fuit de partout. Nous sommes un pays très égalitaire : on dilapide l’argent public à tous les étages. De l’agent municipal qui ne fait pas ses heures, à la multinationale qui optimise fiscalement ses bénéficies au-delà de la décence, à nos élus de tous rangs et de tous bords, le coulage est généralisé. Comment justifier les 102 millions de la construction d’une ligne de train de 24 kilomètres dans les Pyrénées, alors que le bus qui assurait cette liaison ne transportait que 3,9 passagers par voyage. Peut-être par la présence locale du président de la région Nouvelle-Aquitaine ?

Fallait-il un hôtel de ville flambant neuf de 36 millions à Bagnolet, la quatrième ville la plus endettée de France ? Faut-il souligner les désastres informatiques ruineux pour nos comptes publics et jamais sanctionnés des ministères des Finances et des Armées ? Et que dire de nos ambassadeurs fantômes dont l’ardoise annuelle est supérieure à 10 millions d'euro.

C’est le cas partout dans les grands pays, mais pas dans nos proportions. Chez nous, c’est triplement désastreux. Cela fait flamber la fiscalité, ce qui contribue à la baisse de la consommation, de l’investissement et de l’emploi. Ensuite, ces gaspillages se font aux dépens d’investissements du futur utiles dans nos hôpitaux, nos écoles, nos commissariats et la justice. Enfin, cela nourrit le malaise social : les Français ne sont plus dupes ni de la gabegie ni des avantages que certains en tirent. Cela donne un climat plutôt malsain.

Le bloc notes

- Selon France Stratégie, le CICE aurait sauvegardé de 50 à 100.000 emplois en France.



- L'OPEP va réduire sa production de pétrole. Hausse des prix en vue.



- Blackberry arrête les frais dans le mobile. Fin du pionnier du smartphone.

La note du jour

15/20 à Bruno Lasserre. Il quitte la présidence de l’Autorité de la concurrence qu’il aura remarquablement piloté pour en faire un outil indispensable au service du consommateur et au bon fonctionnement de notre économie.