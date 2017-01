Il est dorénavant possible de faire sa demande de retraite directement en ligne grâce à un dispositif lancé lundi 9 janvier par la ministre des Affaires sociales Marisol Touraine.

Marisol Touraine, le 14 septembre 2016 à Paris

Si vous êtes prochainement retraité du régime général, vous pouvez dès maintenant constituer votre dossier et faire votre demande de pension en ligne, sur le site www.lassuranceretraite.fr. "En matière de retraite nous sommes face à une révolution silencieuse", notamment grâce au "virage numérique", a déclaré la ministre des Affaires sociales Marisol Touraine, lors du lancement de ce dispositif dans une agence de retraite du XIe arrondissement de Paris aujourd'hui.



En six étapes, le site permet de déposer son dossier pour faire valoir ses droits à la retraite en joignant les pièces justificatives, y compris avec des photos, jusqu'à six mois avant sa date de départ. Ouvert aux salariés du régime général, le service s'est fixé l'objectif de traiter 200.000 dossiers d'ici un an sur les quelque 650.000 reçus chaque année, a annoncé Renaud Villard, directeur de la Cnav. Il sera étendu aux autres régimes (RSI, MSA..) au 1er janvier 2019.



Ce service vient s'ajouter au site www.info-retraite.fr, mis en place octobre, qui permet aux salariés, retraités, indépendants, fonctionnaires ou encore chômeurs de connaître notamment leur date de départ à taux plein grâce à la création d'un compte personnel retraite. Trois mois après son lancement 370.000 Français ont créé leur compte, selon la Cnav.



Lors de son déplacement, la ministre en a profité pour défendre l'allègement de CSG pour les retraités modestes. Inscrit dans le projet de budget de la Sécu, le mesure a pris effet lundi avec le versement des pensions retraites du régime général. La loi prévoit notamment que les retraités percevant une pension mensuelle inférieure à 1.013 EUR bénéficient d'une exonération de CSG.