L'horoscope du 5 mars 2018

publié le 05/03/2018 à 06:28

Poissons

Dans l'ensemble, c'est une bonne semaine sur le plan matériel pour le 1er décan. Il se peut que vous fassiez un bénéfice ou que vous receviez une gratification. Ce sera surtout à partir de demain car Vénus (argent) et Mercure (échanges) seront en conjonction en Bélier, qui est précisément le signe qui gère vos rentrées. Mais il y est aussi question d'achat et il n'est pas exclu que vous fassiez une acquisition, ou que l'on vous offre un cadeau qui vous fera très plaisir. 2e décan, ce lundi n'est pas un jour facile.

Bélier

Pour vous, alors, c'est du tout cuit si vous êtes de mars. Aujourd'hui Vénus, demain Mercure, les deux planètes mélangeront leurs forces pour dynamiser vos amours. Ou votre argent, tout dépend de ce dont vous avez le plus besoin. Il n'est pas exclu que vous fassiez une bonne affaire dans la semaine, ou que vous rencontriez quelqu'un qui vous plaira. Mais né autour du 28 mars ça peut malheureusement être tout le contraire car vous recevez la dissonance frustrante de Saturne qui vous prive de plaisir.

Taureau

Les planètes arrivent en Bélier où se trouve Uranus, alors que Mars est en Sagittaire, bref il y a beaucoup de Feu dans le ciel et il vaut mieux agir que réfléchir. Sachez prendre vos décisions en temps et en heure, ne traînez pas, ou vous pourriez passer à côté de quelque chose. Ou énerver quelqu'un qui attend une réponse de votre part et qui n'attendra pas cent sept ans. En outre, les planètes en Bélier sont dans votre secteur d'ombre : 1er décan, vous pourriez entretenir des sentiments secrets.

Gémeaux

Bonne nouvelle : la conjoncture de la semaine va vous être plutôt favorable. Si vous êtes né en mai, pour l'instant, vous pourriez recevoir une nouvelle réjouissante. Ou avoir très bientôt une visite qui vous fera plaisir ! Mais il y a bien d'autres interprétations à cette conjoncture ; vous pouvez aussi vous rendre à un rendez-vous qui se passera très bien, qu'il s'agisse de travail ou d'amour. Toute discussion peut également tourner en votre faveur sous cette conjoncture (1er décan né avant le 29/5).

Cancer

Il se peut que vous accomplissiez quelque chose, que vous ayez une réussite à votre actif si vous êtes né en juin, avant le 30. Vous recevrez des félicitations. Ou alors vous serez simplement content de vous-même et vous sentirez récompensé de vos efforts. Un climat qui est valable jusqu'à jeudi, la fin de la semaine étant moins agréable, toujours pour le 1er décan mais cette fois pour ceux qui sont nés après le 30. Mercure et Vénus seront en dissonance frustrante avec Saturne ce week-end.

Lion

C'est vraiment une très agréable et chaleureuse semaine pour les natifs de juillet. Vous constaterez que toutes vos actions et décisions sont bien accueillies. Aussi n'hésitez pas à vous affirmer, à dire haut et fort ce que vous pensez, ou à défendre vos opinions, qu'elles soient conformes ou non. Le 3e décan aura lui aussi une semaine des plus sympathiques ; une rivalité, une compétition captera votre intérêt et vous vous y investirez à fond avec l'aide pugnace de Mars.

Vierge

Le Soleil est exactement conjoint à Neptune ce lundi, 2e décan vous ne serez pas vraiment d'équerre. Mais le 1er décan pourrait remporter une petite bataille. Probablement une négociation financière puisque deux planètes se présentent en Bélier, Vénus et Mercure. Il y a de la discussion dans l'air et le Bélier est un de vos secteurs d'argent. Mais il pourrait être question d'un emprunt à faire à la banque ou d'une somme à vous faire rembourser le plus rapidement possible.

Balance

Vénus se place face à vous et vous dit de tout faire pour maintenir l'équilibre dans votre couple, 1er décan. Cela dit, vous êtes les rois et reines de la conciliation. Mais comme Mercure va se trouver exactement au même endroit et que les deux planètes vont naviguer ensemble toute la semaine, il se peut que certains fassent une agréable rencontre, mais elle aura ses limites, ce dont vous vous apercevrez en fin de semaine. Aussi, veillez à ne pas trop vous emballer dans un premier temps.

Scorpion

S'il vous plaît, n'attribuez pas de mauvaises intentions à tous ceux qui vous entourent. Un léger climat de parano pourrait vous y inciter, natif du 1er décan. En outre, certains risquent de voir leur jalousie revenir au grand galop, accompagnée par son habituel associé, le doute. Fort heureusement, cela ne durera que 24 ou 48 heures pour chaque membre du décan, les natifs des 24 et 25 octobre étant la cible des planètes en ce lundi. N'y accordez pas trop d'importance, d'accord ?

Sagittaire

Si le Soleil et Neptune ne font pas de ce lundi le meilleur jour de la semaine, 2e décan, Vénus elle, vous crée du plaisir et même de la joie si vous êtes du 1er décan. Et il devrait en être ainsi toute la semaine, surtout à partir de demain où la Lune passera par votre signe et " allumera le feu ". Quelque chose ou quelqu'un vous plaira beaucoup et vous vous démènerez pour l'obtenir, ou pour séduire la personne en question. Cela peut autant être personne que professionnel en période Poissons.

Capricorne

Vénus en Bélier occupant un secteur intime, familial, c'est en compagnie de vos proches que vous vous sentirez le mieux, en tout cas jusqu'à vendredi, 1er décan. Après vendredi, Vénus et Mercure (qui l'aura rejointe) seront en dissonance avec Saturne et les nouvelles pourraient ne pas être très bonnes. Ou alors vous n'aurez pas un moral d'acier pendant deux ou trois jours. 2e décan, en revanche, les influx solaires vous détendent, vous font voir un côté plus décontracté de votre personnalité.

Verseau

Vénus va se montrer docile, vous pourrez l'utiliser comme bon vous semble et surtout dans le domaine des échanges : avec vos proches ou avec vos clients. De bons moments sont au menu, mais la conjoncture est rapide et parfois cela ne durera qu'une journée. Cela dit, vous engrangerez du plaisir et c'est important parce que c'est lui qui vous maintient en équilibre et même parfois en bonne santé. Le plaisir est le meilleur et le plus efficace des médicaments à disposition pour chacun d'entre nous.