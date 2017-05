L'historique maison de thé Damman Frères veut se faire connaître

publié le 06/05/2017 à 09:54

L'entreprise appartient aux Jumeau-Lafond depuis 1950, mais Damman Freres est une marque qui remonte à Louis XIV, quand le Roi Soleil accorde à Messieurs Damman le privilège de vendre du thé, du café et du chocolat. C'est le grand-père de la future directrice générale, Jean Jumaud-Lafond, qui a inventé le thé parfumé. En 1954, dans la chambre de ses enfants, il a fait sécher sur le radiateur des feuilles de thé et de l'huile essentielle d'orange.



Aujourd'hui, Flora Jumeau-Lafond s'apprête à reprendre les rênes de cette entreprise. "Mon père a 4 enfants, Damman est son 5ème" sourit Flora. À 73 ans, il est tous les jours au bureau. Aujourd'hui, et depuis 10 ans Damman Freres appartient 80% à la maison italienne Illy et à 20% aux Jumeau-Lafond. L'usine est à Dreux depuis 2011, 140 personnes travaillent dans les anciens locaux de Philips, qui y fabriquait des écrans plats.

Cette installation a représenté un épisode douloureux pour l'entreprise. Il a fallu déménager et quitter Orgeval pour plus grand. "Ça s'est mal passé avec les salariés. On ne pensait pas être traités comme ça par les syndicats et les prudhommes" soupire Flora Jumaud Lafond. La direction a offert aux employés une voiture pendant trois ans, mais tout le monde n'a pas suivi. Heureusement, le climat s'est apaisé. Et c'est à Dreux qu'on nettoie le thé, qu'on le mélange, qu'une aromaticienne propose des dégustations toutes les semaines. Damman Freres sort une dizaine de nouveauté par an

Les premières boutiques Damman

Le Thé Damman reste méconnu parce qu'il était distribué sous le nom des grandes épiceries de luxe. Pendant très longtemps, le consommateur ne savait pas qu'il buvait du thé Damman Frères. Mais l'entreprise a changé de politique et ouvre des boutiques de thé haut de gamme sous son propre nom. Les vendeurs vous en expliquent le mode d'emploi parce qu'on peut acheter un thé formidable et le rater complètement avec une eau trop chaude prévient Flora Jumeaud-Lafond.



Les thés viennent de Chine, d'Inde, du Sri Lanka, du Japon et les acheteurs Damman Freres, peuvent ramener des lots d'une tonne ou seulement de 20 kilos si sa qualité est exceptionnelle. Et puis Damman, c'est aussi l'inventeur du sachet cristal il y a 40 ans, c'est un sachet en nylon qui remplace le sachet papier, on peut y mettre les feuilles entières. La machine à ensacher, elle est arrivée du Japon à Dreux, où elle fonctionne toujours non-stop.