La FNAC lance sa carte bancaire

et La rédaction numérique de RTL

publié le 02/05/2017 à 23:09

La FNAC lance une nouvelle carte de paiement, gratuite et valable pendant trois ans, mais qui ne vous oblige pas à changer de banque. Cette carte FNAC-Mastercard, si vous l'utilisez pour retirer de l'argent au distributeur ou pour acheter un bien, c'est bien votre compte en banque habituel qui sera débité. L'avantage de cette carte, c'est pour les 5 millions d'adhérents FNAC : à chaque fois que vous l'utilisez, vous "cagnottez".



1% de vos dépenses vous sera restitué sur votre compte fidélité sous forme de chèques-cadeau et ce, même si vous achetez des livres ou autre chose, sur le site concurrent Amazon, par exemple. La FNAC veut ainsi engranger un maximum d'adhérents à sa carte de fidélité, augmenter le trafic sur son site internet et donc faire progresser rapidement son chiffre d'affaires.