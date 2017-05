La consultation chez le généraliste va augmenter de 2 euros

et La rédaction numérique de RTL

publié le 02/05/2017 à 00:14

Depuis ce lundi 1er mai, une consultation chez le médecin généraliste coûte désormais 25 euros. Le prix passe même à 30 euros pour les enfants jusqu'à 6 ans. Cela concerne les généralistes installés en secteur 1, soit 94% de ces professionnels. Cette revalorisation entre dans le cadre d'une nouvelle convention tarifaire établie l'été dernier après cinq mois de négociations entre les syndicats et l'assurance-maladie.



Cela faisait également 6 ans que le tarif n'avait pas bougé et ce n'est qu'une première étape. D'autres revalorisations sont attendues à l'automne prochain, chez les spécialistes notamment. Les médecins ne sont pas satisfaits pour autant. Le prix moyen d'une consultation en Europe est de 40 euros. On en est encore loin en France. Selon une enquête du site Doctolib, la consultation chez le généraliste dure en moyenne 17 minutes, 22 patients défilent dans le cabinet médical en une journée.