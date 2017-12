La Saab 9-3 de retour dans un modèle électrique

publié le 12/12/2017 à 23:11

C'est le retour d'une voiture mythique, qui a bercée toute une génération : la Saab 9-3. Seulement, ce modèle sera électrique et ne portera pas le nom de l'ancienne marque suédoise, qui a déjà mis la clé sous la porte. C'est sous pavillon Chinois que Saab fait son grand retour, avec une voiture qui ressemble comme deux gouttes d'eau a son aînée la mythique 9-3 mais dans une version 100 % électrique.



C'est à la fois une résurrection et l'épilogue d'une lente agonie, qui fait de la peine à tous les amateurs de voiture. En effet, depuis un petite dizaine d'années, c'est à dire depuis son abandon par General Motors, Saab vivait un calvaire : reprises qui tombent à l'eau, comptes dans le rouge, et des volumes de ventes presque confidentiels. Aujourd'hui, son repreneur chinois NEVS a décidé de mettre un terme au nom qui a fait sa légende et la marque Saab disparaît officiellement. À la place, seront produites des voitures électriques.

Une entreprise qui a su innover

Saab fait partie des marques qui ont marqué l'histoire. Née en 1937, à l'origine Saab ne vend pas des voitures mais des avions et ce n'est qu'à la fin de la Seconde Guerre Mondiale que le groupe se diversifie, avec des automobiles au design étonnant, directement inspiré de l'aéronautique. Ce que l'on sait moins c'est que Saab a été a l'origine de nombreuses innovations.

L'entreprise aura apporté son lot d'innovations depuis les années 1950, du siège chauffant aux renforcements latéraux dans les portières et surtout le turbo ! Les ingénieurs suédois ont su le rendre accessible à tous les automobilistes et Saab a connu son âge d'or dans les années 1970 et 1980 avec notamment la fameuse Saab 900 Turbo, écoulée à un million d'exemplaires. Saab aura aussi été précurseur en commercialisant des modèles verts, qui carburent au bioéthanol. Mais depuis son best-seller, la marque a été incapable de dégager des bénéfices et ne dispose pas assez d'offres. En tous cas cette fin annoncée va relancer la cote en occasion, dont les modèles sont déjà très recherchés.