publié le 18/12/2017 à 10:45

C'est une des victuailles phare de nos réveillons. Mais le foie gras sera-t-il encore là cette année ? La production a en effet fortement baissé cette année en raison des deux crises aviaires successives et de l'abattage de millions de palmipèdes dans les élevages du Sud-Ouest.



"Tous les réseaux de distribution sont alimentés depuis quelques jours, que ce soit du producteur à la ferme, en passant par les marchés, les épiceries fines et les supermarchés", a tenu à rassurer Michel Fruchet ce lundi 18 décembre sur RTL. "Il y en a pour tout le monde", insiste le président du Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (Cifog).



Hausse raisonnable et responsable

"Les consommateurs auront peut-être un choix de moins en moins important dans les jours qui vont venir", convient-il, ajoutant que "ce sera peut-être aussi un petit peu compliqué aussi pour la distribution du foie frais dans tous les réseaux".

Il précise que si les "stock-outils vont être plus qu'à zéro en début d'année", l'important est pour lui de "passer les fêtes".



Pour Michel Fruchet, la hausse du prix du foie gras sera "tout à fait raisonnable et responsable". Selon les types de distribution, il faudra d'après lui compter "entre 1 et 2 euros de plus pour une famille de quatre personnes".



La patron du Cifog se veut en revanche rassurant sur la qualité du foie gras. "On l'est d'autant plus quand on a de petites quantités de production à transformer. On fait simplement ce qui est premium en priorité", explique-t-il.