publié le 16/05/2017 à 16:03

L'échéance arrive presque à son terme. Le mercredi 17 mai est l'ultime jour pour envoyer son formulaire de déclaration de revenus au centre des finances publiques. Mais ceux qui feront leur déclaration en ligne, disposeront d'un délai. Les départements entre les numéros 1 et 19 auront un répit jusqu'au 23 mai, jusqu'au 30 mai pour les départements compris entre le 20 et le 49, et jusqu'au 6 juin pour tous les départements restants.



Pour les personnes qui font leur déclaration de revenus par le biais d'un envoi papier, l'adresse du centre de finances publiques compétent se trouve sur le formulaire pré-rempli, et c'est le cachet de La Poste qui fera foi du respect des délais impartis pour la déclaration. Sauf exception, tous les contribuables ayant un revenu de référence 2016 supérieur à 28.000 euros par an ainsi qu'une connexion internet à leur domicile, ont pour obligation de déclarer leurs revenus en ligne sur le site impots.gouv.fr. Ce sont les revenus de 2016 qui doivent être communiqués.

Il n'est pas obligatoire d'opter pour un envoi par La Poste. Il est tout à fait possible de déposer directement l'enveloppe contenant le formulaire de déclaration au centre de finances publiques le plus proche. Un retard peut exposer le contribuable contrevenant à des sanctions, notamment d'ordre financier.