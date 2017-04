et Bénédicte Tassart

publié le 13/04/2017 à 06:30

Votre revenu fiscal de référence pour 2015, celui sur lequel a été calculé votre taux d'imposition, dépassait-il les 28 000 euros ? Si oui, cette année, vous devez obligatoirement déclarer vos revenus en ligne, sur le site impôts.gouv.fr.



Attention, si la barre est cette année fixée à 28.000 euros, elle passera dès l'année prochaine à 15.000 euros. Beaucoup de personnes sont ou seront donc concernées. Si vous continuez à remplir une déclaration papier, vous paierez une amende forfaitaire de 15 euros pour non-respect de la loi. Pour être dispensé de la télédéclaration, il vous faut expliquer à votre centre des impôts que votre résidence principale n'est pas connectée à internet ou que vous êtes trop âgé ou trop handicapé pour vous adapter à cette contrainte numérique.

Comment déclarer en ligne ?

Pour éviter cette amende, les contribuables doivent donc créer un compte sur le site ou l'application. Pour cela, il faut se connecter directement sur son espace particulier avec son numéro fiscal et son mot de passe. En cas de première connexion, le service est ainsi accessible grâce à son numéro fiscal, à son numéro de télédéclarant et à son revenu fiscal de référence. Une fois les champs remplis, le mot de passe pourra ainsi être choisi et renseigné pour les futurs connexion à la plateforme.

Tous les numéros demandés sont renseignés sur votre précédente déclaration. Une fois connecté et le formulaire trouvé, il est important de vérifier l'ensemble des informations déjà pré-remplies et les modifier si besoin.

Quel délai pour déclarer ?

En cas de déclaration papier, chaque contribuable devra avoir fait le nécessaire avant le 17 mai prochain. Un délai supplémentaire est accordé aux personnes utilisant la télédéclaration. Une date qui varie en fonction de son département : jusqu'au 23 mai pour les départements 1 à 19, jusqu'au 30 mai pour les départements 20 à 49, jusqu'au 6 juin pour les départements 50 à 976.



Êtes-vous imposable ?

Pour savoir si vous êtes exonéré ou à l'inverse avoir une idée du montant de l'impôt à payer dans les semaines à venir, il est possible d'effectuer une simulation sur Internet.



Cette année, sept millions de foyers fiscaux sont concernés par une baisse d'impôts de 20%. Les couples gagnant 3.400 euros ainsi que les personnes seules gagnant 1.700 euros sont concernés et pourraient ainsi gagner 200 euros sur leur déclaration.