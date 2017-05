Simplon.co, l'école gratuite qui forme les chômeurs aux métiers du numérique

et La rédaction numérique de RTL

publié le 15/05/2017 à 23:38

La technologie comme porte d'entrée vers l'emploi. C'est le leitmotiv de Simplon.co, un réseau d'écoles gratuites qui forme les chômeurs aux métiers du numérique. "On propose des formations gratuites à des demandeurs d'emplois qui ont quitté le système ou qui sont sur le carreau, mais qui ont plein de talents", confie Frédéric Bardeau, cofondateur de l'entreprise. Développement de sites internet ou d'applications mobiles, sécurité, data, e-commerce... De nombreux métiers du secteur sont en tension.



Du jeune de 16 ans sans diplôme à l'ouvrière qui a perdu son emploi, tout le monde peut faire du numérique. "Mais n'importe qui ne peut pas être développeur ou faire de la cybersécurité", prévient l'entrepreneur, car "cela demande une tournure d'esprit particulière". Les formations "intensives" proposées par simplon.co durent six mois, à raison de plusieurs ateliers par jour.

L'entreprise trouve nombre de ses clients grâce à "Pôle Emploi, les missions locales et les associations qui sont dans les quartiers", mais aussi via le bouche à oreille. Cette "école gratuite" survit grâce au financement de Pôle Emploi et des régions.