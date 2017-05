Inetis, le GPS intelligent made in France

et La rédaction numérique de RTL

publié le 13/05/2017 à 00:00

Inetis collectionne les récompenses prestigieuses. Ce petit boîtier qui permet de géolocaliser les personnes ou les biens vient de remporter trois prix dans le cadre du prestigieux Concours Lépine. Application dans le secteur ferroviaire, protection de biens rares, assistance aux personnes âgées ayant perdu leur autonomie... Cet appareil qui se décline en trois versions possède de nombreux atouts. "On a développé un petit bracelet qui permet [aux personnes âgées] de le porter (...) en médaille parce qu'il est extrêmement léger", se félicite François Foschia, créateur de la société Inetis.



L'entrepreneur se souviendra longtemps des travées de la Foire de Paris, où se tenait le Concours Lépine 2017. "C'était juste un moment magique pour nous", se remémore François Foschia, ravi de pouvoir dialoguer avec le public ainsi que les nombreuses start-up présentes lors de cet événement mondialement réputé. Et de conclure : 'On n'est pas tout seul dans son coin à se défoncer au quotidien pour pouvoir y arriver".