La voiture trop rajeunie

Julien Courbet et Maître Nathalie Fellonneau

publié le 07/07/2017 à 09:20

Le cas Cédric

Cédric achète une voiture d’occasion à un particulier en janvier 2017 pour une valeur de 16 500 €. Dès la première utilisation, il remarque des anomalies, par exemple le chauffage ne fonctionne plus. En quelques mois, la voiture se dégrade considérablement et il en est déjà à 3 000 € de réparation sur le moteur. Lors d’une visite à un garage, il apprend que le compteur est faux : on lui a vendu une voiture avec 55 000 km en 2017, alors qu’elle en avait déjà 162 000 en 2015 ! …

