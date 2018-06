Grandes écoles : 9 jeunes diplômés sur 10 trouvent un emploi dans les six mois

et Loïc Farge

publié le 21/06/2018 à 10:28

La situation des Bac +5 n'a jamais été aussi favorable depuis dix ans. Cette enquête de la Conférence des grandes écoles porte sur les trois dernières promotions de 176 établissements. Elle démontre deux évolutions. La première : le souffle de la crise de 2008, qui avait laissé des milliers d'étudiants sur le carreau, est effacé. La seconde : la qualité des emplois proposés est redevenu respectable.



Les chiffres sont assez impressionnants et très encourageants : neuf diplômés sur dix trouvent un emploi dans les six mois, et pour huit sur dix d'entre eux c'est un CDI.

Ce retournement de tendance se traduit positivement sur les salaires. La maltraitance salariale de ces jeunes diplômés est en très net recul. Le salaire brut annuel moyen hors prime s'établit désormais à 34.122 euros. Concrètement, la nette dégradation salariale enregistrée durant la décennie est enrayée.

Pas de galère à l’horizon

Cela ne relève pas d'une bonté d’âme. C'est simplement le reflet des tensions sur le marché de l'emploi des cadres consécutif à la reprise de l'activité, aux départs en retraite de la génération née après-guerre et à l'émergence des nouvelles technologies qui exigent des compétences nouvelles.



Ce qui est tout aussi remarquable - c'est très intéressant à souligner pour tous ceux qui bataillent encore avec Parcoursup-, c'est que les Bac +5 des universités technologique et des instituts d'administration des entreprises, présentes dans les facultés, bénéficient eux aussi de cette bonne conjoncture. Pas de galère à l’horizon. D'ailleurs le nombre de jeunes diplômés qui s’expatrient pour trouver un job est en très forte baisse.

Deux bémols

Cela dit, après avoir examiné les statistiques de près, je poserai deux grosses réserves. La première c'est que ces jeune diplômés sont trop peu nombreux dans les filières stratégiques, comme celles de l'intelligence artificielle ou des sciences informatiques. Les enseignements sont à la traîne dans ces domaines.



La seconde réserve, c'est la persistance des écarts entre les hommes et les femmes à diplôme équivalent. Pour des offres en CDI, il y a onze points de différence. Pour les salaires, il y a 2.000 euros en moyenne de moins par an. Un constat que l'on fait année après année. Il n'est plus agaçant, mais franchement scandaleux.