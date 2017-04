Gare aux frais de mises à la route lors d'achat d'une voiture

publié le 10/04/2017 à 11:47

Attention aux frais de mises à la route lors d'achat d'une voiture neuve et qui peuvent vite rallonger l'addition, et cela sans que vous vous n'en aperceviez forcément. Ça s’appelle "frais de mise à la route" ou "de mise à disposition", "pack livraison" ou parfois tout simplement un mystérieux "supplément" qui ne veut rien dire. Mais au final ce sont des frais qui viennent s’ajouter au prix de la voiture et représentent plusieurs centaines d’euros. Ça peut monter chez certaines marques jusqu’à 700 euros.



Pas simple de s'y retrouver dans ce jargon écrit en petites lignes en bas du contrat. Et lorsqu'on pose la question, on vous explique que ces frais sont censés couvrir le coût des plaques d’immatriculation, de l’essence, de la préparation de l’auto à la mise à la route. Et puis, il y a des vendeurs qui utilisent ces frais de mise à la route pour faire de la vente forcée d’options que vous n’avez pas demandées.

Les solutions pour ne pas se faire avoir

La règle est très simple : le prix catalogue de la voiture comprend, outre la voiture elle-même, les frais de transport de l’auto, de mise à la route, de préparation. Il comprend aussi la fourniture des plaques d’immatriculation définitives et de 5 litres de carburant.

Donc, si on vous facture des choses en plus, méfiance... La seule chose que vous avez à payer c’est la carte grise de l’auto. Le concessionnaire peut aussi vous facturer des frais pour avoir effectué pour vous cette démarche administrative. Mais attention là aussi, il y a parfois des abus. Jusqu'à 150 euros pour cette prestation facturée à peine quelques dizaines d'euros en centre auto.