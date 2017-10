La croissance française accélère, notamment dans le BTP

publié le 25/10/2017 à 07:33

On assiste à une succession de bonnes nouvelles, notamment du côté de l'activité qui affiche de belles couleurs. Ce n'est pas une réelle surprise : les quilles de la croissance sont de mieux en mieux alignées. Chez nous, comme ailleurs dans le monde. Ce qui est notable, c'est la tonicité de l'activité en France : elle progresse pour le seizième mois d'affilée, et elle est actuellement supérieure aux prévisions des analystes. Ensuite cette dynamique concerne à la fois notre industrie et nos services. On peut raisonnablement dire qu'aujourd'hui notre économie marche sur ses deux pattes.



Le moteur de cette croissance retrouvée, c'est bien évidemment le carnet de commandes. Il est tonique à peu près partout, ce qui propulse les perspectives d'affaires des chefs d'entreprises à leur meilleur niveau, selon l'Insee, depuis 2008, et - c'est le plus important - l'évolution du chômage cerne assez concrètement ces évolutions, notamment par une nette progression des effectifs dans l'industrie et le BTP.

Les chiffres de la construction sont du plus beau vert : des mises en chantier en hausse de 17%, des Permis de construire de 15% et 16.000 emplois crées dans ce seul secteur depuis janvier. De quoi avoir la banane. Sauf que pointe un nouveau défi que la crise avait masqué : nous souffrons d'une pénurie structurelle de main d'oeuvre qualifiée et d'apprentis motivés.