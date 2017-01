Le "combat" de Système U contre les produits toxiques

INVITÉ RTL - L'enseigne dirigée par Serge Papin a banni 1.500 produits jugés toxiques de ses rayons.

Huile de palme, Bisphénol A ou aspartame... 90 additifs ont été chassés de près 6.000 produits de la marque Système U. Quelque 1.500 produits ont été enlevés des rayons. "Je suis engagé à titre personnel dans ce combat depuis très longtemps et notre enseigne est engagée depuis cinq ans", se félicite le président de la chaîne agroalimentaire. Cependant, les produits dénoncés par Serge Papin se trouvent encore dans les rayons de ses magasins. En cause, les marques qu'ils ne contrôlent pas.



"On essaye que la marque U, que nous contrôlons, soit une marque de référence en matière de santé et de sécurité", poursuit le patron de Système U. En effet, les additifs bannis par l'enseigne sont des perturbateurs endocriniens qui peuvent par exemple nuire à la fertilité. "Il est donc plus agréable de commercialiser des produits qui ne contiennent plus ces ingrédients toxiques", note-t-il.



Serge Papin souhaite qu'il y ait une "vraie réglementation" qui puisse interdire l'emploi de produits dont la toxicité est avérée. Les membres de l'Union européenne peinent par exemple à s'entendre pour légiférer sur les perturbateurs endocriniens. "C'est quand même dingue que l'on donne à nos gamins des perturbateurs endocriniens", tempête ce fils d'épicier, qui fait allusion à des sucreries contenant du dioxyde de titane.