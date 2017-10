Alpine présente son A110 boostée pour la compétition

publié le 26/10/2017 à 19:24

C’est avec un grand sourire affiché que Michael van der Sande, directeur général d'Alpine, et Bernard Ollivier, son adjoint, ont présenté ce jeudi 26 octobre à Boulogne-Billancourt l’Alpine A110 Cup et le championnat européen sur circuit dans lequel elle va se produire.



"Il n'y a pas d'Alpine sans compétition", s'est empressé de dire en préambule le PDG de la marque lorsqu'il a dévoilé le bolide, qui est l'évolution sportive de la nouvelle Alpine A110 actuellement sur les chaînes de montage de l’usine de Dieppe et sera commercialisée dès la fin de l’année.

L’A110 Cup, qui va assurément devenir la véritable vitrine commerciale de la marque, est dotée d’un moteur turbo de 270 cv et a reçu tous les équipements nécessaires à la compétition, avec notamment un volant inspiré du prototype de la marque qui a disputé en juin dernier les 24 Heures du Mans.

Une Alpine A110 de série offerte au vainqueur

La nouvelle A110 ne sera pas, comme son illustre ancêtre la Berlinette, déclinée en version rallye, mais dédiée à la compétition monotype sur piste, dans une coupe Alpine européenne baptisée "Alpine Europa Cup" qui comprendra six rendez-vous de juin à octobre 2018, du circuit du Castellet à celui de Barcelone en passant, entre autre, par Silverstone et Spa. Déjà, dans les années 1980, à l’époque de l’Alpine GTA, un championnat avait été créé et se disputait avant les courses européennes de F1.



C’est l’écurie française Signatech, qui développe déjà le prototype LMP2 au championnat du monde d’endurance et aux 24 Heures du Mans, qui va préparer l’Alpine Cup qui sera livrée dès février prochain aux écuries engagées dans le championnat. Le vainqueur de cette première saison se verra offrir une Alpine A110 de série.

1.955 exemplaires numérotés vendus en 48 heures

De son côté, l’Alpine A110, ouverte aux précommandes depuis le 10 décembre 2016 avec 1.955 exemplaires numérotés vendus en 48 heures, continue de se vendre avant même sa date de sortie officielle. Son prix se situe entre 55.000 et 60.000 euros, attire les passionnés au show-room de Boulogne-Billancourt, et prochainement dans les 60 concessions qui vont prochainement ouvrir leur porte dans 13 pays européens.