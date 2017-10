L'apprentissage cherche en urgence des volontaires

publié le 17/10/2017 à 07:26

Regardez ce qui ce passe chez Bleu Forêt, la marque de chaussettes de Tricotages des Vosges. Cette année, ils décident de se lancer dans le collant "made in France". Ils achètent pour 1,5 million d'euros de belles machines : une qui sait tricoter une paire de collants en quatre minutes chrono et des machines à coudre pour assembler les différentes pièces du collant. Objectif : 800.000 paires de collants à sortir chaque année. Les grandes surfaces sont déjà intéressées. Vingt-cinq personnes de l'usine de Vagney sont destinées à travailler sur ces collants. Oui mais voilà, pour faire fonctionner cette chaîne, il faut un régleur, une personne qui a un BTS régleur. Mais il n'y a pas de candidat.



Regardez encore l'Île-de-France qui vient de faire le point sur l'apprentissage dans sa région. Pour cette rentrée, 4.000 contrats d'apprentissage n'ont pas trouvé preneur. Il y a des formations de coiffeurs, de chauffeurs-livreurs, de chaudronnerie, de cuisiniers, de bouchers ou de boulangers où il reste de la place.

Un vrai gâchis alors que la France n'arrive pas à réduire son chômage. L'Insee tire la sonnette d'alarme. La croissance revient, les carnets de commandes se remplissent, mais il n'y pas d'embauche parce qu'il n'y a personne de compétent, de qualifié à embaucher. Résultat : 45% des entrepreneurs qui n'arrivent pas à trouver de salariés ont dû limiter leur production. On marche sur la tête.

C'est sur ce constat que le premier ministre Édouard Philippe reçoit pendant trois jours les partenaires sociaux. On va parler assurance-chômage, formation professionnelle et apprentissage.



Encore un plan apprentissage...

Un plan apprentissage est en préparation. Encore un ! Souvenez-vous des 500.000 apprentis promis par François Hollande. Pari raté : on en est à 403.000 environ. L'apprentissage, on en entend parler comme une solution miracle depuis des décennies. Mais les temps changent. Aujourd'hui les parents et les jeunes en sont convaincus : l'apprentissage est de moins en moins une voie de garage. Quelque 80% des jeunes en apprentissage trouvent un emploi ferme six mois après leur formation. C'est énorme.



Alors le gouvernement travaille surtout sur l'apprentissage pour les moins qualifiés, avec davantage d'argent pour ces filières, des moyens ré-alloués là où il y en a le plus besoin, et du préapprentissage au collège, pour que les jeunes découvrent les métiers.

Les plus

- Buffalo Grill racheté par un fonds britannique : le roi de la grillade cherche de l'argent frais pour se moderniser.



- Gros rapprochement commercial entre Airbus et Bombardier. Il s'agit pour l'Européen de mettre à disposition sa frappe commerciale dans le monde entier pour vendre les avions moyen-courrier du Canadien, et donc de gonfler les ventes.

La note du jour

06/20 au Crédit Agricole Charente-Périgord : il a doublé ses frais de tenue de compte en un an, selon le comparateur meillerebanque.com.