publié le 17/01/2018 à 00:25

Laurent Bouchard est le président directeur de général de la société Micromania, qui compte 430 magasins, 1700 collaborateurs, et 4 millions de clients. Si l'entreprise fête cette année ses 34 ans, elle enregistre aussi de ventes historiques. "On est extrêmement satisfait de la période de Noël. Micromania a battu plusieurs de ses records historiques : on a par exemple fait le plus gros mois, jamais réalisé par l’entreprise. On a également battu notre record de la plus grosse semaine avant Noël", se félicite son PDG.



Mais Micromania a aussi décidé de diversifier son activité. On peut désormais trouver dans ses rayons, des espaces qui ne sont pas dédiés à la vente de jeux vidéo, mais à celle de produits dérivés. "Ils permettent de matérialiser les icônes des jeux vidéo, des séries, des films, que nos clients ont envie de retrouver chez eux de façon un peu plus physique", explique Laurent Bouchard. "Mais le jeu vidéo reste le produit phare (…) et la Switch a réalisée de très bonnes ventes", ajoute-t-il néanmoins.

Nintendo revient en force avec la Switch

La Switch, c'est la nouvelle console de jeux vidéo produite par Nintendo depuis 2017. "C'est un concept à la fois simple et novateur. Elle vous permet de jouer dans votre salon avec une console qui est pleinement dédiée à cet usage. Mais elle peut aussi être transportée, comme une console portable, avec un écran qui permet de profiter pleinement du jeu", expose le PDG de Micromania.

De là à venir perturber la bataille que se livrent la Xbox One X de Microsoft, et la PS4 Pro de Sony ? La réponse est positive à en croire Laurent Bouchard. "Aujourd'hui on sent que la concurrence de Nintendo se précise et que la bataille ne se jouera plus seulement entre Sony et Microsoft, mais entre trois acteurs très puissants (Nintendo, Sony et Microsoft, NDLR)", achève-t-il.