À Rennes, la boucherie Saint-Cochon fait aussi cantine

publié le 16/04/2018 à 12:14

La boucherie Saint-Cochon(*) est spécialisée dans le cochon et la volaille. Vous pouvez aussi y déjeuner le midi. Aux manettes, Aurélien et sa maman. "C'est une petite boutique familiale quoi ! On cuisine des produits et des recettes simples, mais on essaie de les valoriser au maximum pour donner quelque chose de bien et faire plaisir aux gens", dit le premier.



Ils viennent tout juste d'ouvrir en début d'année. La maman n'était pas bouchère (elle avait une entreprise dans le bâtiment), pas plus qu'Aurélien d'ailleurs (il était commercial dans le transport). Notre artisan a passé son CAP boucher à plus de 30 ans, en juin dernier.

Il sélectionne ses matières premières. "On est en Bretagne, un pays de cochon. Je pense qu'on peut valoriser le cochon bien plus qu'il ne l'est aujourd'hui", explique Aurélien. "Je travaille plusieurs cochons, et avec un éleveur qui s'appelle Régis. C'est un cochon bien élevé, nourri aux céréales du champ", poursuit-il.

Dans la boucherie Saint-Cochon, à Rennes

Sa spécialité ? Il en a beaucoup bien sûr, mais toujours de la charcuterie. Il cite avant tout le jambon blanc.



"C'est ce que je fais le plus, et c'est ce qui est apprécié le mieux. Je vais aussi faire des rillettes, du pâté, ma saucisse et du boudin", ajoute Aurélien. Il fait aussi une recette qui "part pas mal" : le pulled pork, un effiloché de porc avec une sauce barbecue.



De la viande de porc, spécialité du Saint-Cochon Crédit : Facebook/Saint-Cochon

En fait vous circulez dans la boucherie, au milieu des vitrines murales verticales. "Il y a un côté sympa à pouvoir manger dans une boucherie. Cela me permet d'avoir un peu plus de convivialité avec le client : je n'ai pas la barrière de la vitrine horizontale. Parfois on échange sur le produit (...) Le client reste plus autonome : il a la possibilité de servir comme un ouvrier", argue Aurélien.



Il faut compter entre 8 euros le plat sur place, et 11 euros le menu.



(*)Saint-Cochon, 50 Rue Ange-Blaize - 35000 -Rennes