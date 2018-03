publié le 28/05/2016 à 15:44

L'optimisme affiché par Stéphane Le Foll ce week-end semble se confirmer ce lundi 30 mai. La situation s'améliore progressivement pour la distribution de carburants au niveau national. "Les chiffres de l'approvisionnement des stations sont en train de s'améliorer, mais il faut rester vigilant", avait estimé le porte-parole du gouvernement du France 3 avant d'écarter les risques de pénurie. "Il y aura de l'essence", a aussi lancé sur RTL Jean-Christophe Cambadélis. Le premier secrétaire du Parti socialiste, invité du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro, a expliqué hier que les "problèmes" sont "réglés, ou en passe d'être réglés. Plus de 4.000 stations ont notamment été réapprovisionnées ce lundi matin.



Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, a pourtant prédit que le mouvement se poursuivrait jusqu'au retrait pur et simple de la loi Travail. Six des huit raffineries du pays sont toujours à l'arrêt ou au ralenti mais la majorité des dépôts pétroliers bloqués en France continentale ont été libérés.

Du côté des stations-service, les difficultés semblent se réduire pour les Français à la recherche de carburant. Total a précisé vendredi que sur ses 2.200 stations, 297 étaient en rupture totale et 362 en rupture partielle. Le groupe a triplé sa flotte de camions habituelle pour réapprovisionner son réseau.

L'application Essence, qui recense plus de 10.000 stations de l'Hexagone, permet de suivre en direct l'évolution de l'approvisionnement des stations-service. Ce lundi, la capitale et l'Île-de-France sont encore perturbés par les mouvements sociaux dans les raffineries, mais la situation globale s'améliore progressivement et il y a de moins en moins de stations en pénurie. Seules les grandes agglomérations de Marseille, Rennes et Nantes sont encore très impactées par les effets de la grève.