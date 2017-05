publié le 16/05/2017 à 23:51

CityScan permet d'acheter un bien immobilier en toute connaissance de cause. "Ce service permet d'évaluer en quelques clics, à 360 degrés, n'importe quelle adresse sur le territoire français" et ainsi de "découvrir les points forts et faibles" d'un lieu, explique le président de l'entreprise, Édouard le Goff. Est-ce un bon emplacement pour s'installer ? Cette adresse répond-elle à mes besoins ? Cityscan renseigne l'acheteur potentiel d'un bien.



Pour définir le profil du voisinage, l'application croise les données de l'Insee afin de tirer un certain nombre d'enseignements, notamment sur l'âge moyen des riverains ou encore de leurs revenus. "CityScan va donner des indicateurs, notés de A à E, qui permettront de manière très simple de comprendre des indicateurs d'expertises très complexes", précise l'entrepreneur.

Du côté des particuliers, les retours sur cette application lancée mardi 16 mai sont "très positifs", se félicite Édouard le Goff, notamment sur "l'innovation et sur la révolution que ça apporte dans la transparence et la qualité du choix immobilier". Seul écueil : "le fait que l'on ait trop d'informations". Afin d'y remédier, la société développe actuellement une fonctionnalité permettant de personnaliser la recherche.