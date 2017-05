Les Aéroports de Paris lancent une gamme de services en ligne

et La rédaction numérique de RTL

publié le 19/05/2017

Pouvoir réserver sur une même plateforme tous les services pour organiser son voyage depuis son palier jusqu’à son hôtel à l’étranger, c’est l’ambition de l’offre de e-commerce que s’apprête à lancer Aéroports de Paris (ADP) ce vendredi 18 ma, après une phase de test. L’application lancée par ADP permettra ainsi de réserver des vols, des locations de voitures, ou encore des locations de chambres d'hôtel. Mais ADP a voulu aller plus loin en facilitant la démarche des voyageurs pour changer des devises ou protéger leurs bagages en les filmant.



"On s’est associé à des revendeurs de billets français", explique Renaud Japiot, directeur de la stratégie digitale chez ADP, lorsqu’on l’interroge sur l’intérêt du système de vente d’ADP par rapport à ses concurrents. Alors que le secteur de la vente de billet est extrêmement concurrentiel, il ajoute qu'ADP mise sur son offre globale de services pour se démarquer : "on ne s’est pas lancé dans une guerre de prix".

