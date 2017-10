Le Brexit, un danger pour les PME françaises

publié le 23/10/2017 à 07:32

Au fil des tensions sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, les hypothèques qui pèsent sur nos entreprises qui commercent avec ce pays grandissent. Même si un brouillard très britannique enveloppe les débats, on recense déjà trois obstacles qui peuvent lourdement handicaper nos exportateurs. Le premier est commercial : ce sont les droits de douane. Bercy incite nos entreprises à se préparer à une taxe d'au moins 10% sur leurs productions. Une charge qui se retrouvera dans leurs prix de vente et affaiblira leur compétitivité.



Le deuxième point est logistique : nos sociétés vont devoir réintroduire des procédures de passage en douane. Avec des délais coûteux. Entre autres, parce que les heures d'attente sont, pour les opérateurs français, comptées en heures de travail. Le troisième volet est administratif et légal. Londres pourrait unilatéralement changer touts les règles de certification des produits, mais aussi les normes sanitaires, de sécurité ou d’environnement.

Au total se sont autant de barrières nouvelles, pas évidentes à surmonter, principalement pour les PME exportatrices de l'agroalimentaire, de la chimie, de l'optique ou de la pharmacie qui devront alors rebâtir des offres spécifiques pour le seul marché britannique. La crainte de Bercy, c'est un coup d'arrêt de nos échanges vers la Grande-Bretagne.



Si le ministère est en alerte, c'est que le choc serait d'autant plus brutal que la Grande-Bretagne est le meilleur client de notre commerce extérieur. Dans un océan de déficits (probablement plus de 50 milliards cette année), Londres est notre cinquième client dans le monde. Et c'est surtout celui avec lequel notre excédent commercial est le plus favorable : 13 milliards d'euros.