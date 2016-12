À Bordeaux, la production de vin atteint un niveau record en 2016

LE CHIFFRE DU JOUR - Grâce à cette bonne récolte, le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux espère écouler plus de 700 bouteilles en 2017.

Les professionnels du vin se réjouissent d'une "très belle récolte" en 2016.

par Camille Kaelblen publié le 21/12/2016 à 17:03

Belle année pour la viticulture à Bordeaux. En 2016, la production totale de vin dans la région bordelaise devrait atteindre 5,7 millions d'hectolitres, a annoncé mardi 20 décembre le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux (CIVB). Un niveau record depuis 2009.



Le CIVB se réjouit de cette récolte "de qualité, homogène et très bonne" et espère réussir à écouler 5,3 millions d'hectolitres en 2017, soit plus de 700 millions de bouteilles de vin. Ils prévoient ainsi une augmentation des volumes vendus de 9% par rapport à cette année, une progression qui n'a pas eu lieu depuis 1998/1999, "année record pour la commercialisation des vins de Bordeaux", espère Allan Sichel, le président du CIVB.



Les premières estimations pour 2016 devront cependant être confirmées au mois de février. Quoiqu'il en soit, ce niveau était inespéré : après le mildiou, une maladie qui attaque la vigne au printemps et la sécheresse de l'été, les viticulteurs craignaient un mauvais millésime. Mais les précipitations début septembre ont permis de sauver les récoltes dans la région de Bordeaux. Et de rassurer les professionnels du vin après la très petite année 2013 et les récoltes suivantes de 2014 et 2015, "plutôt faibles" selon le directeur général du CIVB Fabien Bova.