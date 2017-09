Éric Zemmour : "L'improbable alliance entre Israël et l'Arabie Saoudite"

publié le 19/09/2017 à 09:23

"Même les chameaux dans le désert n'en sont pas revenus. Plus surprenant qu'une femme au volant d'une voiture ou se baladant en mini-jupe dans les ruelles de la Mecque. Plus extravagant : des pilotes israéliens instruisant leurs collègues saoudiens au maniement des avions de chasse américains ou des Rafale français", lance Éric Zemmour.



Pour le journaliste, voilà qui a "de quoi ringardiser d'un coup tous les experts en géostratégie du monde entier" et "de quoi faire enrager toutes les foules arabes en colère et tous les islamo-gauchistes parisiens". À ses yeux, cette alliance "encore secrète" entre Israël et l'Arabie Saoudite est "déjà un secret de Polichinelle pour les chancelleries".

Une alliance qui, selon Éric Zemmour, "a pour fondement un principe vieux comme le monde : les ennemis de mes ennemis sont mes amis". C'est une alliance "en forme de charade : mon premier est russe, mon deuxième est iranien, mon troisième est Hezbollah, et mon tout tient dans sa main l'Irak, la Syrie et le Liban", poursuit-il. Selon lui, c'est "une belle claque, signée Poutine, donnée aux Américains".

