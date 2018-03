Apprendre à gérer son budget avec l'application Linxo

publié le 27/10/2016 à 00:41

C'est l'application numéro 1 en France de gestion du budget. Et son co-fondateur, Bruno Van Haetsdaele n'en est pas peu fier. L'entreprise compte 22 salariés mais compte bien s'agrandir en développant son produit et s'exporter à l'international, avec un service simple mais pourtant essentiel au quotidien... "La mission de Linxo, c'est d'aider les particuliers à gérer leur argent", explique le patron de l'entreprise. Pour cela, un outil simple mais unique : un algorithme qui permet d'anticiper les découverts. Les clients peuvent voir l'ensemble de leurs comptes, qu'ils soient domiciliés dans une ou plusieurs banques. Et on reçoit des notifications quand on commence à trop aller dans le rouge.



"On a un algorithme exclusif en France", explique Bruno Van Haetsdaele. Finis les calculs de tête pour savoir ce qu'il reste à payer avant la fin du mois. L'algorithme de Linxo le fait pour le client. "Il vaut mieux laisser la technologie nous prévenir du découvert". D'autant que le chef d'entreprise affirme que, dans une année, 61 % des Français dépassent leur limite de découvert.