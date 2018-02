publié le 13/02/2018 à 00:35

Après le lait, c'est au tour du jambon de faire l'objet d'un scandale sanitaire. L'association 60 Millions de Consommateurs alerte sur un rappel de plusieurs lots de jambon sous-vide pour cause de contamination par la listeria.



Ces rappels concernent au moins cinq marques, dont l'une est vendue dans les rayons de plusieurs supermarchés. Il s'agit des jambons Casino, Monoprix, Grand Jury, Carrefour et de la marque Le Foué. Quinze références sont concernées, la liste est disponible ici. Comme le rapporte Le Parisien, face à ces révélations, les enseignes mises en cause jouaient l'apaisement en assurant que ce genre de rappels étaient habituels en grande distribution.



Le journal révèle que Casino retire dans l’année 34 produits de marques nationales pouvant être touchées par la salmonelle ou la listeria, ainsi que 9 produits de leur propre marque. Le groupe a en outre déjà retiré 76 000 barquettes de jambon incriminées dans les Casino et 15 000 dans les Leader Price.

Jambon supérieur Monoprix | 60 Millions de Consommateurs https://t.co/TAoFtd8o37 — Alertes 60 Millions (@alerte_rappel60) 10 février 2018

Consulter un médecin en cas de fièvre et/ou maux de tête

Selon, 60 Millions de Consommateurs les rappels seraient encore en cours. Par précaution, les personnes qui, après consommation de ces marques de jambons, présenteraient de la fièvre et/ou des maux de tête sont invitées à consulter un médecin. Les personnes ayant acheté ces produits ne doivent pas les consommer mais les détruire ou les rapporter à leur grande surface pour remboursement.

La listeria peut avoir de graves conséquences pour les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes immuno-déprimées. Le délai d'incubation de la maladie peut aller jusqu'à huit semaines.