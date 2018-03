Pourquoi il faut protéger les petits enfants des écrans

publié le 06/03/2018 à 09:40

Le nouveau carnet de santé a été présenté lundi 5 mars par le ministère de la Santé. Il intègre les 11 vaccins désormais obligatoires, mais aussi des recommandations notamment liées aux écrans. On peut y lire : "Avant trois ans : évitez de mettre votre enfant dans une pièce où la télévision est allumée même s'il ne la regarde pas". Des recommandations saluées par les associations, qui réclamaient plus de pédagogie dans le carnet de santé.



Une nécessité alors que "20% des 2-4 ans s'endorment avec un écran et un casque sur les oreilles", déplore Anne-Lise Ducanda, médecin de PMI (Protection maternelle et infantile) dans l'Essonne et membre du Collectif Surexposition Écrans. "C'est une avancée importante, même si on aurait aimé que ça aille encore plus loin", précise-t-elle.

Les associations souhaitent aller jusqu'à 4 ans dans les recommandations, car selon elles, les écrans sont inutiles jusqu'à cet âge. "Il n'est pas nuisible, c'est une histoire d'usage", souligne Anne-Lise Ducanda. Ainsi, le visionnage d'un petit dessin animé par un enfant n'est pas un problème. Toutefois, être devant un écran n'est pas "un loisir comme un autre pour un petit (...) Il faut savoir limiter l'écran", recommande la spécialiste.