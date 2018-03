publié le 31/08/2016 à 02:35

On ne sait souvent pas grand chose sur la composition de nos produits ménagers, des produits que nous utilisons parfois tous les jours ! Pourtant certains d'entre eux renferment des substances chimiques qui nécessiteraient des précautions d'emploi particulières comme le port de gants ou de lunettes de protection. On note aussi la présence d'agents pouvant provoquer des allergies des mois ou des années plus tard, de désinfectants inutiles ou de substances dangereuses pour l'environnement.



Pour nous aider à y voir plus clair dans nos placards, l'association 60 millions de consommateurs a passé au crible les étiquettes de 77 produits courants d'entretiens et propose sur son site une application gratuite pour faire le tri parmi les marques. Divisé en quatre catégories : cuisine et salles de bains, sols, wc et multiusage ; l'application propose ensuite dé découvrir ce qui se cache derrière les étiquettes des produits testés.

Grandes marques et produits bio

Parmi les grandes marques, on retrouve par exemple Cillit Bang, épinglée pour ses produits dans la salle de bain, ou la cuisine, mais aussi des marques comme Monoprix, Marque Repère, la marque distributeur de Leclerc comptent aussi des substances nocives dans la liste des ingrédients de leurs produits nettoyant. Les produits biologiques ne sont pas épargnés, mais l'application de 60 millions de consommateurs permet aussi de noter quels sont les produits dont la liste des ingrédients est exempte de produits toxiques.

Et pour ceux qui souhaiteraient se renseigner sur d'autres produits que ceux testés et présentés dans l'application, l'association explique la marche à suivre pour trouver la liste des ingrédients auprès du fabricant et invite ensuite à vérifier que les substances présentes ne sont toxiques ni pour l'homme, ni pour l'environnement.