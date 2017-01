ÉDITO - L'année qui débute s'accompagne immanquablement de bonnes résolutions, et notamment celle d'arrêter de fumer.

par Michel Cymes , Loïc Farge publié le 02/01/2017 à 11:39

Combien de cœurs d'hommes et de femmes sont un jour tombés dans le piège du tabagisme ? Aux uns et aux autres, voici un message clair : il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer. Sur les maladies cardio-vasculaires, les bénéfices de l'arrêt sont immédiats. Concernant la qualité de vie, vous allez sentir la différence du jour au lendemain. Votre sommeil sera de meilleure qualité, vous ne serez pas essoufflé au moindre effort, vous ne vous réveillerez pas avec l'impression d'avoir avalé un sac de plâtre. Et on ne vous parle pas de votre haleine ni de l'odeur de vos vêtements.



Tout cela vaut la peine d'essayer, surtout si vous avez dans votre entourage des personnes prêtes à vous aider. Le sport doit jouer un rôle dans tout cela. Déjà quand on fait de l'exercice physique, on ne fume pas. Mais il y a mieux : l'arrêt de la cigarette et la pratique sportive peuvent générer un cycle vertueux. L'un alimente l'autre, et vice-versa. Vous arrêtez de fumer, vous retrouvez votre souffle. Vous retrouvez votre souffle, vous renouez avec le plaisir de bouger. Vous renouez avec le plaisir de bouger, vous êtes moins attiré par la cigarette.



Il y a mille et une manière d'arrêter. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin généraliste, à consulter un tabacologue, ou tout simplement à utiliser votre téléphone portable. Vous y trouverez des applications qui peuvent vous aider, mais aussi un clavier sur lequel vous pourrez composer le numéro de Tabac Info Service (39 89).