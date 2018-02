Michel Cymes vous dit comment bien stopper un saignement de nez

publié le 20/02/2018 à 10:31

Le saignement de nez, c'est le plus souvent quelque chose de banal, sans gravité. Le paradoxe, c'est que quand ça survient il arrive qu'on assiste à des scènes de panique pas possibles et objectivement injustifiées.



Je sais bien que le sang impressionne, que la vue du sang en rebute plus d'un et que quand ça se met à couler on a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Mais la meilleure manière de gérer un incident de ce type est de garder son calme et d'agir posément.

Cela se joue en deux temps. Primo, vous commencez par vous pincer le nez avec deux doigts (le pouce et l'index). Pas la peine de jouer les contorsionnistes en se penchant en avant ou en arrière : cela ne sert à rien.

L'idée est d'appuyer sur le vaisseau qui saigne en comprimant les narines. Si vous êtes bien sur le vaisseau en cause, ça ne saigne plus. Ni devant, ni derrière. Si ça coule encore dans la gorge, c'est que vous n'êtes pas dessus. Vous déplacez alors vos doigts jusqu'à ce que ça s'arrête.



Secundo, vous ne bougez plus. Vous restez comme çà avec le nez entre vos doigts pendant dix minutes montre en main. C'est le temps nécessaire à la coagulation, pour que le saignement s'arrête définitivement. Sauf bien sûr si vous suivez un traitement anticoagulant.



Le nez est particulièrement riche en vaisseaux sanguins. Si vous avez la curiosité d'inspecter le morceau de cartilage qui sépare vos fosses nasales (ce qui n'est pas très facile !), vous verrez tout un tas de petits vaisseaux.



Ils sont fragiles. Ils se rejoignent dans un endroit précis - celui sur lequel vous allez justement appuyer -, qu'on appelle la "tache vasculaire". Il suffit d'un petit coup d'hypertension ou d'un coup de chaud, ou de s'être un peu trop gratté, pour provoquer le saignement.



Le saignement est exceptionnel ? Il y a eu un épisode, il s'est arrêté, vous laissez comme cela, le caillot tombera tout seul, et surtout vous ne grattez pas. Vous pouvez mettre une pommade spéciale vendue en pharmacie, mais toujours délicatement.



Si ce saignement est fréquent, il faut consulter un ORL. Il vous fera peut-être une cautérisation de ce vaisseau. En gros, on vous le brûle soit électriquement, soit avec un liquide. Ça sent un peu le cochon grillé, mais ça ne fait pas très mal.



Un dernier mot : le saignement de nez en médecine, ça s'appelle une épistaxis. Même si ça fait neuf lettres, au Scrabble ça peut servir !