publié le 21/02/2018 à 11:35

Près d'une personne sur 200 souffre de tremblements essentiels en France. Il ne faut pas se fier à cette appellation.



Quand il est question de quelque chose d'"essentiel", on a tendance à penser que c'est indispensable ou que ça a de la valeur. Sauf que dans le jargon médical, "essentiel" veut dire qu'on est incapable d'apporter une explication.

Quand on souffre de ce handicap, on a du mal à écrire, à s'habiller et à manger. On peine à faire des gestes simples, comme par exemple se servir un verre d'eau. Pas question de bricoler ou de faire des travaux manuels. Quand on se rase, c'est l'aventure. Et quand on se risque à mettre la table, on n'est pas à l'abri d'un peu de vaisselle cassée.

Si on tremble essentiellement des mains, il arrive que les tremblements s'étendent à d'autres parties du corps. C'est évidemment handicapant au quotidien, physiquement (c'est l'évidence) mais aussi psychologiquement. Car les personnes atteintes répugnent à se montrer en public, ou alors ça les stresse. Les tremblements redoublent d'intensité.



"Tremblements d'action"

J'ajoute que ces tremblements peuvent survenir dès l'enfance. Vous imaginez le calvaire qu'endurent les gamins qui se livrent à des séances d'écriture ou de dessin. Pour eux, c'est pénible physiquement et nerveusement.



Cette description ressemble beaucoup aux symptômes de la maladie de Parkinson. Bien des patients croient l'avoir, lorsqu'ils consultent. En fait les choses sont différentes.



Avec Parkinson, les tremblements surviennent au repos. Là, on est en présence de ce qu'on appelle des "tremblements d'action" : on tremble quand on fait un geste, quand on sollicite ses muscles, même si ce n'est que très légèrement.



Des traitements contre les tremblements

Que fait si on pense être concerné ? D'abord il faut consulter. Le généraliste vous orientera vers un neurologue qui devra diagnostiquer la maladie (ce n'est pas gagné non plus !). Les analyses de sang ou d'urine ne détectent rien. Les examens du cerveau ne montrent aucune lésion.



On procède donc à des tests. Le neurologue va, par exemple, demander au patient de tendre les bras pour voir comment se comportent les mains. Il va ensuite lui demander de poser sont doigt sur le bout de son nez ou de mettre se deux index l'un en face de l'autre sans qu'ils se touchent. Tous ces tests fournissent des indications sérieuses, même si le diagnostic est compliqué à établir avec certitude.



La maladie est incurable, mais elle se traite. Pour les cas les plus sévères, les chercheurs ont imaginé un système d'électrodes qui stimulent la zone cérébrale impliquée dans le dysfonctionnement. On a aussi obtenu des résultats spectaculaires grâce à une machine qui délivre des ultrasons qui traversent le crâne pour atteindre le thalamus.