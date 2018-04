Michel Cymes nous explique pourquoi on frissonne quand on écoute de la musique

publié le 20/04/2018 à 10:53

Je suis fasciné par le cerveau et son fonctionnement. Il faut reconnaître que l'époque est d'autant plus passionnante que sur le sujet, les recherches sont prolifiques.



On en apprend régulièrement un peu plus sur cet organe phare. Il est au carrefour de toutes nos émotions et collecte les informations transmises par nos cinq sens (la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher), avant d'ordonner au corps de réagir de telle ou telle manière.

Que la musique puisse faire frissonner, ça on l'avait remarqué. Mais encore fallait-il expliquer par quel tour de passe-passe. Le pénitencier de Johnny, l'Hôtel California des Eagles, le Concerto pour piano n°20 de Mozart ou je ne sais quoi d'autre, parviennent à vous hérisser les poils.

Il a fallu recourir à l'imagerie médicale, et avoir surtout une bonne playlist. On s'est aperçu que l'écoute de certains morceaux de musique se traduisait par la libération de dopamine dans le cerveau. Quand l'hormone du plaisir est là, il y a une sorte de système de récompense qui est activée.



Le cerveau est content. Du coup, que fait-il ? Il envoie des messages nerveux qui se traduisent par la contraction des petits muscles situés sous la peau. Vous frissonnez. Mais la curiosité des chercheurs ne s'arrête pas là.



Un hasard... ou autre chose

Ce qui les turlupinait, c'est que la musique puisse provoquer la sécrétion de dopamine alors que la musique n'est pas indispensable à notre survie. Normalement, la dopamine et l'activation de notre système de récompense sont en rapport avec des choses autrement plus importantes pour notre espèce, comme le fait de se nourrir ou d'avoir des relations sexuelles pour procréer.



Les chercheurs n'ont pas encore trouvé d'explication. Soit c'est un hasard, soit c'est autre chose. Et cet autre chose ce pourrait être que la musique, bien avant l'apparition du langage, a eu un rôle déterminant dans la reproduction.



Mais c'est là une simple hypothèse qui, soit dit en passant, ne résiste pas aux personnes anhédoniques. Les anhédoniques musicaux ne ressentent rien lorsqu'ils écoutent de la musique. La science estime qu'ils représentent entre 3 et 5% de l'espèce humaine.



Ce qui leur arrive est sans doute dû à un problème de connectivité cérébrale. Le courant passe mal entre le cortex auditif et ce fameux système de récompense. C'est dommage, parce qu'ils passent à côté de quelque chose. Mais en fait ce n'est pas grave, parce qu'ils ne le savent pas.