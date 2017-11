publié le 07/11/2017 à 07:00

Du Nord-Est au Massif central et à Rhône-Alpes, le temps restera ce mardi 7 novembre le plus souvent très nuageux en journée avec un peu de pluie ou de la bruine localement. Quelques flocons seront possibles vers 500 mètres d'altitude. Sur l'Ouest, une nouvelle perturbation pluvieuse gagnera la Bretagne en matinée puis la Basse Normandie et les Pays de la Loire en cours d'après-midi. Près de la Manche, le vent de sud-ouest sera sensible. Il s'orientera au nord-ouest dans l'après-midi avec des rafales jusqu'à 60/70 km/h.



Sur la Corse, il faudra s'attendre à quelques averses localement orageuses en journée avec une limite pluie/neige vers 1.600 mètres. D'autre part, il neigera sur les Alpes frontalières à partir de 1.200 mètres d'altitude.

Ailleurs, le soleil s'imposera après la dissipation de la grisaille matinale. Autour de la Méditerranée, mistral et tramontane souffleront moins fort que la veille, autour de 70/80 km/h en rafales.

Les températures

Le matin, les gelées entre 0 et -2 degrés seront fréquentes à l'intérieur des terres. Sur l'Ouest et près de côtes, les minimales iront de 2 à 10 degrés.



L'après-midi, il fera 7 à 14 degrés sur la plupart des régions, jusqu'à 15 à 17 degrés près de la Méditerranée.