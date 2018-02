Les produits utilisés pour le ménage endommageraient les poumons

publié le 19/02/2018 à 03:39

Faire régulièrement le ménage serait nocif pour vos poumons. C'est le résultat d'une étude publiée dans la revue American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine et menée par des chercheurs de l'université de Bergen, en Norvège. Pendant vingt ans, les scientifiques ont observé la fonction respiratoire des 6 235 participants, âgés en moyenne de 34 ans au début de l'expérience.



Ils sont arrivés à la conclusion que l'usage de certains produits ménagers, composés de particules chimiques, causeraient des dommages aux voies respiratoire sur le long-terme. Ces produits accéléreraient le déclin de la fonction respiratoire, qui arrive avec l'âge, et toucheraient plus particulièrement les femmes. Celles qui faisaient régulièrement le ménage chez elle, ou qui étaient agent d'entretien, ont vu leur capacité respiratoire diminuer significativement avec les années.

Pas d'incidence chez les hommes

Ce déclin de leur fonction respiratoire, plus rapide que celui des femmes moins exposées aux produits ménagers, est semblable à celui d'une personne ayant fumé un paquet de cigarettes par jour pendant vingt ans. Aucun de ces effets n'a été retrouvé chez les hommes qui utilisaient ces produits, comparés à ceux qui ne l'utilisaient pas, même chez les agents d'entretien. Les scientifiques pensent que leur exposition à ces produits a été différente de celle des femmes.

L'étude a également montré que l'asthme était plus important chez les femmes qui faisaient le ménage chez elle et chez celles dont c'était le travail, par rapport à celles qui n'utilisaient pas ces produits ménagers. Les chercheurs appellent donc à la vigilance dans l'utilisation des produits à particules chimiques.