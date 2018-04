Comment faire pour ne plus avoir de pellicules ?

publié le 08/04/2018 à 07:58

Les pellicules touchent énormément de gens. Il y en a de différentes sortes, et pour différentes raisons. Parfois, les gens parlent de shampoings agressifs. Trop souvent, ils vont attaquer le cuir chevelu, ce qui n'est pas bon du tout. À l'inverse, certaines personnes ne se lavent jamais les cheveux, ce qui n'est pas bon non plus.



Il y a d'autres raisons aux pellicules, comme par exemple l'utilisation excessive de gel, de fixation... certains produits ne sont pas bons. Le temps froid peut jouer aussi, comme l'atmosphère qui peut être trop sèche, une mauvaise alimentation, ou certaines périodes comme une grossesse, la puberté, stress... Sont autant de facteurs pouvant jouer.

Cela peut également résulter d'une sorte d'inflammation du cuir chevelu, appelée dermatite séborrhéique. Plusieurs solutions : le shampoing anti-pelliculaire, ou si cela revient trop, cela vaut la peine d'aller voir un dermatologue qui va essayer d'en déterminer les causes, comprendre quel est le déséquilibre qui engendre les pellicules.