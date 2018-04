publié le 17/04/2018 à 08:56

Et si on fixait un prix plancher pour l'alcool ? L'idée est sur la table. Le Dr. Bernard Basset, médecin de santé publique et vice-président de l'association de prévention en alcoologie, est à l'origine de cette proposition controversée.



Ceux qui la soutiennent rappellent que l'alcool fait 49.000 morts chaque année, dont 15.000 par cancers. Comment cette mesure fonctionnerait-elle ? L'État fixerait un "prix minimum" par unité d'alcool, ce qui correspond à un verre de vin ou un demi de bière. "Si on prend une bouteille de vin qui comprend à peu près 7 verres de vin et que l'on fixe un prix minimum de 50 centimes par unité, on obtient un minimum de 3.50 euros par bouteille", explique le spécialiste sur RTL.

Une mesure polémique

Cette mesure ne concernerait que les vins d'une qualité inférieure, souvent achetés par les plus précaires et les jeunes. Les pouvoirs publics restent perplexes. Emmanuel Macron a d'ailleurs affirmé que la loi ne serait pas durcie sous son mandat.

Les viticulteurs s'opposent aussi fermement à cette proposition. "Le vin, on veut le lier à la convivialité (..) et certainement pas à l'alcoolisme et à la beuverie. Ça va (...) pénaliser la production française ", affirme Pierre, un viticulteur.

À écouter également dans ce journal :

Syrie - Dans la nuit du lundi 16 avril, la défense aérienne du régime syrien a abattu des missiles au dessus de la province de Homs. Une attaque en provenance d’Israël est évoquée.

Justice - Le chef Thierry Marx propose des cours de cuisine à des détenues à la Maison d'arrêt pour femmes de Fleury Mérogis. Parmi elles, 6 détenues, condamnées pour de courtes durées, ont été sélectionnées.



Football - Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe de France, deux clubs de National 1 s'affrontent en demi-finale. La rencontre entre Chambly et les Herbiers aura lieu ce mardi 17 avril à Nantes, à partir de 21 heures.