Le cancer de la prostate bientôt dépisté avec une prise de sang ?

Une avancée qui pourrait révolutionner la médecine. Au CHU de Montpellier, la docteure Catherine Alix-Panabières travaille, au sein d’un consortium européen, sur une future détection du cancer de la prostate par une simple prise de sang, rapporte 20 minutes. Le cancer de la prostate est actuellement le plus répandu en France avec 50.000 nouveaux cas chaque année. Il est aujourd'hui dépisté avec une biopsie par voie transrectale.



Ce nouveau mode de dépistage pourrait permettre d'analyser les cellules tumorales circulantes, l’ADN tumoral circulant et les exosomes. Selon Catherine Alix-Panabières, cette technique donnera des résultats aussi fiables que la biopsie par voie transrectale qui, par ailleurs, présente plus de risques que la prise de sang. En effet, en plus d'être inconfortable pour le patient, elle comporte quelques risques infectieux ou hémorragiques. Elle peut aussi passer à côté des cellules tumorales les plus agressives.

La fondation Arc a accordé à la docteure une bourse de 330.000 euros pour poursuivre ses recherches, qui feront l'objet d'une étude auprès de 1.000 patients.