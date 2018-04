Pollution : 95% de la population mondiale respire un air toxique

publié le 19/04/2018 à 09:25

Un rapport du Heal effects institute (États-Unis) arrive à une conclusion alarmante : 95% de la population mondiale respire un air toxique, provoquant la mort de 7 millions de personnes par an. "Ça vient confirmer un rapport de 2015", signale sur RTL Bruno Housset, chef du service pneumologie de l'hôpital de Créteil.



"Plus vous montez en concentration (de particules ndlr), plus vous montez en toxicité", précise le médecin. Les solutions sont multiples, en commençant par les gestes au quotidien, mais aussi en utilisant les dispositifs à notre disposition pour se protéger.

"Il faut s'informer. Vous avez beaucoup d'applications qui sont disponibles pour savoir quel est le niveau de pollution auquel vous êtes exposé, et auquel vous risquez d'être exposé dans les heures suivantes", indique le docteur Housset. Des données qui vont éviter d'avoir des activités physiques inappropriées à des moments où le corps sera surexposé.

"Si vous êtes chez vous, il faut aérer les locaux. Il y a une pollution extérieure qui entre, c'est sûr, mais il y a une pollution intérieure spécifique. Les meubles, les peintures, les vernis, peuvent émettre des polluants", explique-t-il à propos des composés organiques volatiles.