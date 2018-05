et La rédaction numérique de RTL

publié le 02/05/2018 à 10:42

Ils n'en peuvent plus de respirer un air aussi pollué. Quatorze habitants de la région de Chamonix (Haute-Savoie) décident de hausser le ton contre l'État ce mercredi 2 mai. Ils lui reprochent de ne pas avoir fait assez pour lutter contre la pollution dans la Vallée de l'Arve, l'une des zones les plus polluées de France. Tandis que de nombreuses plaintes ont déjà été déposées, quatorze plaignants vont déposer un recours pour "carence fautive" de l'État devant le tribunal administratif de Grenoble.



Dans cette vallée, les années passent et les habitants continuent à suffoquer. "C'est de pire en pire. Hier un nuage se déplaçait, jaune, c'était vraiment impressionnant", décrit une habitante. "Voilà 25 ans que nous nous occupons de ce problème de pollution, voilà 25 ans que rien ne bouge. (...) Nous avons eu deux décès des suites de cancers du poumon dans ma famille. Je souffre d'asthme", explique Michel Maniglier, l'un des plaignant. Celui-ci considère l'État "bien ingrat de laisser les gens mourir, souffrir dans la pollution". "C'est inacceptable", estime-t-il.

Muriel Auprince, grand-mère de deux fillettes qui résident dans la vallée, va elle aussi porter le recours. "L'une (de mes petites-filles) a été malade tout l'hiver qui a suivi sa naissance. La deuxième a fait une pneumopathie à l'automne dernier. Ce n'est pas possible de les entendre tousser comme cela, surtout dans la vallée du Mont-Blanc", déplore-t-elle. Si leur voix n'est toujours pas entendue, certains habitants envisagent de saisir les instances européennes pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme un scandale sanitaire.