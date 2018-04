L'horoscope du 28 avril 2018

publié le 28/04/2018 à 08:29

Bélier

Tout baigne plus ou moins pour les deux premiers décans, mais alors pour le 3e ce n'est pas terrible aujourd'hui, comme hier d'ailleurs. Ça se calmera demain. Le fait est que vous avez supporté un aspect très fort, parfois violent, une rencontre entre Mars et Pluton. Soit c'est vous qui avez imposé vos volontés avec trop d'intransigeance, soit c'est quelqu'un qui vous a mis hors-circuit en vous demandant la lune. Dans certains cas, vous pourriez être proche du burn-out (né autour des 10, 11, 12 avril).

Taureau

Si vous n'aviez pas un léger problème relationnel avec un proche, ou si un courrier ne tardait pas autant, vous seriez presque sur un petit nuage, 2e et 3e décan, en particulier. 3e décan, vous êtes porté par des influx de planètes très lentes comme Pluton et moins lentes comme Mars ; des planètes de force, de résistance, de pouvoir sur vous-même et sur les autres. Seul le 1er décan peut avoir à se plaindre, certains bouleversements sont en cours et vous déstabilisent.

Gémeaux

La conjoncture est belle, mais vous aurez malheureusement en tête quelque chose de contrariant si vous êtes du 3e décan ; essayez cependant de rester rationnel : vous vous en faites un peu trop pour quelque chose qui est arrivé et qui n'est peut-être pas aussi important que vous le croyez, ou pour une situation qui pourrait se présenter mais qui n'est pas concrète. A moins que, encore une fois, un problème d'argent ne vienne gâcher votre week-end, qui était pourtant très prometteur.



Cancer

1er et 2e décan, vous n'avez vraiment pas à vous en faire. En revanche, né après le 13 juillet, vous avez l'impression qu'on cherche à vous nuire par tous les moyens. Mais c'est peut-être une situation ancienne qui revient au premier plan, et prend encore plus de place que précédemment. Une question relationnelle qui semble être dans l'impasse en dépit des efforts que vous fournissez pour que cela aille mieux. Il faut peut-être changer totalement de mode relationnel.

Lion

Un samedi bien rempli, comme vous les aimez, tout ce que vous ferez vous plaira, surtout né en juillet. Mais né après le 13 août, vous êtes un peu en ébullition. Les uns parce qu'ils ont trop de travail, les autres parce qu'ils ne s'entendent pas avec un proche avec qui ils feraient bien d'avoir une explication. Mais il semble, selon vous, que ce soit peine perdue et que ce proche en question n'ait pas du tout envie d'entendre vos conseils, qui sont pourtant frappés au coin du bon sens.

Vierge

Né en août-début septembre, vous êtes sur une pente ascendante, les choses ne peuvent aller que de mieux en mieux dans les prochaines semaines, croyez-moi ! Vous avez deux atouts de taille et pas des moindres ; d'un côté Saturne qui donne de l'épaisseur à votre réputation, qui vous met sur le devant de la scène grâce à la qualité de votre travail. De l'autre, et c'est encore mieux, Uranus qui arrive en Taureau et va vous pousser vers un renouveau pendant au moins 18 mois.



Balance

3e décan, vous gardez tout à l'intérieur en ce moment et ce n'est pas bon ni pour vous, ni pour vos relations. Ne ruminez pas, exprimez-vous clairement, même si vous avez peur que cela " casse " quelque chose dans votre relation à l'autre. Mais il se peut que vous soyez face à un mur, surtout si vous êtes né autour des 13, 14 octobre, et cela peut autant être relationnel qu'intime ; certains sont en effet face à eux-mêmes et se posent des questions existentielles.

Scorpion

Aujourd'hui encore vous ne rechercherez pas le contact avec les autres. Vous agirez un peu en égoïste et n'aurez pas envie de partager quoi que ce soit. Vous aurez probablement plus de plaisir à garder les choses pour vous, vous aurez l'impression que tant que vous n'en parlez pas, elles vous appartiennent totalement. Mais n'oubliez pas que le partage peut doubler la joie et le contentement de soi, surtout si l'autre est heureux pour vous !

Sagittaire

Les astres vont tenir leurs promesses, ou plutôt ce sont vos proches et amis qui seront là pour vous comme prévu, notamment pour faire la fête en ce samedi. Vous avez envie/besoin de vous sentir libre dans votre tête, mais aussi dans votre coeur pour pouvoir séduire et jouer avec les autres. Le 1er décan étant le plus favorisé par les influx de Vénus en Gémeaux. Ça pourrait coincer en revanche pour certains natifs du 3e décan (nés autour des 12, 13 décembre), surtout côté argent.

Capricorne

Certaines personnes s'énerveront et chercheront à vous faire sortir de vos gonds, mais vous resterez d'un calme olympien. Quelle belle maîtrise de soi ! Cela dit, on ne sait pas ce que cela vous coûte, on n'est pas dans votre tête et cela peut vous demander beaucoup, de ne pas réagir surtout si vous êtes né autour des 11, 12 janvier. Vous êtes, comme certaines Balance, face à un mur ou en tout cas à une grosse difficulté personnelle, mais le problème va en s'atténuant.



Verseau

L'amour, le plaisir, la beauté sont au premier plan pour ceux de janvier, en dépit d'une situation un peu ubuesque dans le domaine professionnel ou familial. Je fais référence à l'arrivée d'Uranus en Taureau, déjà active pour ceux qui sont nés au tout début du signe (20 au 24 janvier) et qui peuvent voir leur vie changer brusquement, sans qu'ils n'aient rien vu venir. Mais vous en avez quand même peut-être eu une petite idée il y a un an pile.

Poissons

2e décan, vous devez remettre votre situation financière à flots. Vous avez distribué trop d'argent, avec de bonnes intentions, mais vous ne serez pas payé de retour. C'est d'ailleurs rarement le cas lorsqu'on ne fait pas les choses en pleine conscience. Vous estimez peut-être, sans savoir vraiment pourquoi, qu'il est de votre devoir d'aider tout le monde, quitte à vous sacrifier sur l'autel d'un sens du devoir un peu aveugle. Mais vous savez, vous pouvez remettre vos préjugés en question !