L'horoscope du mercredi 11 avril 2018

publié le 11/04/2018 à 06:34

Bélier

La Lune et Uranus sont en phase aujourd'hui et si vous êtes du 3e décan, vous ferez tout pour sortir du lot, ne pas être comme les autres et surtout pas dans la banalité. Ça ne sera probablement rien de remarquable, mais vous ferez un pas de plus dans votre désir de singularité, qui a vu le jour il y a déjà un an ou deux. Et il vous est même peut-être arrivé quelque chose qui n'arrive pas à tout le monde... Mais l'aspect d'Uranus se termine le mois prochain puisqu'elle va vous quitter pour le Taureau.

Taureau

2e décan, vous êtes très favorisé par Vénus et Mars, il ne serait pas étonnant que votre coeur batte la chamade ou que vous fassiez un important profit. La plupart du temps il s'agira d'un bénéfice matériel, mais dans certains cas il peut s'agir d'un bénéfice psychologique. Les plus favorisés sont les natifs des 4, 5, 6 mai. 1er décan, Uranus débarque chez vous le mois prochain et se fait déjà sentir ; votre situation pourrait être un peu plus aléatoire, vous ne savez pas où vous allez.

Gémeaux

Le Soleil et Pluton sont toujours mal disposés et ce n'est pas la bonne journée pour demander de l'aide, ou même pour proposer votre aide. On vous rembarrera. Cela ne viendra pas de vous ou de votre attitude, mais de vos interlocuteurs, en particulier s'il est question d'argent. Vous n'avez pas beaucoup de crédit dans ce domaine, peut-être parce que vous croulez sous les emprunts ! Apparemment, c'est le 3e décan (né après le 11 juin) qui est le plus sensible à cette conjoncture.

Cancer

2e décan, vous allez bien surtout si vous êtes né vers les 5, 6, 7 juillet. Quelqu'un vous fait du rentre-dedans et cela vous flatte, même si vous n'êtes pas intéressé. Cela dit, étant donné que Mars s'oppose à vous, il n'est pas exclu que vous ayez du mal à ce que cette personne ne vous colle pas ! Vous pouvez également vivre un moment passionné dans votre couple, vos désirs s'exprimant sans aucune retenue. En revanche, né autour du 27 juin, prévoyez de la discorde pendant plusieurs jours.

Lion

Né en fin de signe, après le 18 août, vous aussi êtes sensible à Uranus aujourd'hui et vous êtes en train ou avez fait une nouvelle expérience qui peut tout changer. Les uns ont pu prendre une indépendance sur le plan professionnel et devenir leur propre patron, alors que les autres ont bougé, changé de branche d'activité ou même déménagé et recommencé une nouvelle vie. Avec Uranus, c'est toujours du nouveau et du nouveau que vous avez souhaité puisqu'elle est en bon aspect avec vous.

Vierge

2e décan, vous pourriez tomber amoureux ou alors être en admiration devant quelqu'un dont l'intelligence et l'expérience vous impressionnent beaucoup. Vous vous sentez tout petit devant cette personne, et il n'est pas sûr que ce soit les bonnes bases pour construire un couple ; surtout si l'autre fait beaucoup de démonstrations de force et qu'il ou elle vous donne l'impression que vous ne lui arrivez pas à la cheville. Si c'est ce que vous ressentez, vous devez résolument rester méfiant.

Balance

Le meilleur moyen de sortir de l'impasse plutonienne dont je vous ai parlé hier, 3e décan, c'est d'analyser la situation en acceptant votre part de responsabilité. Même si vous avez le sentiment que vous n'y êtes pour rien, si vous remontez loin dans le temps, vous vous souviendrez très probablement du moment où vous avez pu faire un mauvais choix qui vous a conduit à la situation actuelle. La seule chose dont personne n'est jamais responsable, c'est la naissance, les parents et l'éducation qu'ils vous ont donnée.

Scorpion

Vous pourriez avoir un contrat à signer, un engagement ou une promesse à tenir pour certains. Soyez réceptif et surtout respectez le rythme qu'on vous impose. Laissez vos interlocuteurs s'exprimer et une fois que vous serez en possession de tous les éléments, vous pourrez discuter. Né les 6, 7, 8 novembre, vous êtes le plus concerné par une conjoncture qui peut également favoriser la rencontre amoureuse ou l'harmonie dans le couple, surtout si vous ne régentez pas tout.

Sagittaire

Né après le 16 décembre, le bon aspect d'Uranus est activé aujourd'hui et c'est une des dernières fois. Mais il vous a déjà bien servi pour être davantage vous-même. On peut même dire que depuis quelque temps (un an, deux ans ?) vous avez exprimé des choses de vous-même que vous n'exprimiez pas auparavant et certains ont pu découvrir une liberté dans leur vie sentimentale qui les a poussés à faire des expériences inédites. Mais votre créativité a pu aussi être boostée.

Capricorne

Soleil et Pluton sont encore fâchés et vous continuez à douter de vous, 3e décan. Depuis toujours, vous mettez la barre trop haut et craignez d'être en échec. C'est typique de votre signe, dont la confiance en soi n'est pas la première des qualités ! D'autant plus que Saturne est dans votre signe et qu'elle accentue cette tendance. Heureusement, d'ici peu (le mois prochain), Uranus entame un bon aspect avec vous et cela va changer. Vous allez vous affirmer de manière parfois étonnante.

Verseau

Ce serait une bonne chose si vous pouviez prendre quelques jours de vacances car la période Bélier est toujours un peu stressante pour vous et pour votre entourage ! Vous mettez la pression à vos proches, au travail comme à la maison, il faut que tout aille vite et bien. Mais certains n'ont pas du tout le même fonctionnement que vous, les Taureau par exemple, et si vous en avez dans votre environnement vos relations avec eux ne seront pas au top. Même chose avec les Capricorne...

Poissons

2e décan, le bon aspect entre Vénus et Mars est positif parce que bien relié à vous et à Neptune. Vous recevrez de très bons conseils, ne les ignorez pas ! Souvent, vous n'écoutez que d'une oreille, surtout quand vous vous êtes fait votre idée de la situation, ou d'une relation. Mais l'avis de vos proches, de ceux qui vous aiment devrait compter davantage car ils ont une vision rationnelle de votre situation, ce qui n'est peut-être pas votre cas (à cause de Neptune et de son monde illusoire).