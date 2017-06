L'horoscope du 17 juin 2017

publié le 17/06/2017 à 08:26

Gémeaux

Mercure ne vous aide pas 3e décan, elle peut vous valoir une nouvelle contrariante, que l'une de vos propositions soit dédaignée ou qu'on vous dise des méchancetés. Bon, j'exagère un peu, vous serez peu nombreux à ressentir les effets négatifs d'une double dissonance sur Saturne. Mais il est vrai que sous cet aspect, le moindre événements à caractère décevant prendra des allures de catastrophe. A cause de Saturne, vous accordez une importance démesurée à tout ce qui se passe.

Bélier

La Lune débarque chez vous en fin d'après-midi et provoquera en vous des émotions fortes si vous êtes né fin mars. Mais vous aurez tendance à exagérer votre ressenti. Il ne faut pas s'attendre à ce que vous preniez les situations telles qu'elles sont : vous avez une dissonance de Mars (né fin mars) et vous ne pouvez au contraire qu'en faire une montagne. En revanche, le 3e décan est bien servi et pourrait effectuer une sortie ou un petit déplacement qui n'était pas au programme.

Taureau

Quelle chance, 2e décan. Non seulement Vénus arrive chez vous et décuple votre amour pour la vie et pour l'autre, mais certains pourraient faire une rencontre. Né autour du 5 mai, vous pourriez même éprouver des sentiments très forts, presque mystiques pour quelqu'un, et pas forcément dans le registre de l'amour. Cela peut être de l'admiration pour un guide, pour quelqu'un qui vous conseille. Mais attention aux faux gourous, gardez un peu de sens critique.

Cancer

2e décan, Vénus entame un rapide bon aspect avec vous. Aujourd'hui, ce sont ceux de début juillet qui profiteront d'un moment un peu spécial en bonne compagnie. Ou alors vous rencontrerez quelqu'un qui vous semblera très séduisant sur le moment, et qui vous inspirera une certaine admiration. Mais, Mars arrivant chez vous, ce coup de coeur ne durera pas. Cela dit, vous pouvez aussi voir un film ou assister à un concert dont la vedette vous fera beaucoup d'effet.

Lion

Prévoyez un agréable samedi, uniquement consacré à vos loisirs et à vos plaisirs. Expositions, concerts, cinéma vous sont conseillés pour vous sentir en phase. Vous pourriez aussi, si vous avez des enfants, les entraîner dans un parc d'attraction et même, pour certains, y passer la nuit. 2e décan, vos affaires de coeur risquent d'être au centre de vos préoccupations, certains se posant des questions sur la fiabilité de leur partenaire, voire sur la solidité de leur union.

Vierge

2e décan, Vénus vous regarde avec bienveillance jusqu'au 25. Elle dit que vous serez attiré par l'aventure, mais il n'est pas sûr que vous cèderez à vos envies. Pourtant le ciel vous l'autorise, alors pourquoi ne pas vous laisser aller ? D'autant plus que d'ici mardi, Mars vous enverra aussi de bons influx qui vous inciteront à être un peu moins dans le contrôle et à transgresser vos interdits personnels. Et peut-être qu'alors vous arriverez à lever votre contrôle ?

Balance

3e décan, une explication pourrait enfin vous éclairer sur les tenants et les aboutissants d'une situation qui vous a déstabilisé et que vous ne compreniez pas. Ça ne sera pas forcément aujourd'hui, mais Mercure sera en bon aspect avec vous jusqu'au 25 et favorisera les échanges positifs. De la même manière que vous pourriez aussi faire un agréable petit déplacement, ou une démarche qui aboutira comme vous le souhaitez. Aujourd'hui : né vers les 3, 4 octobre c'est pour vous.

Scorpion

2e décan, l'opposition de Vénus sera active pour vous jusqu'au 25. En principe, les relations seront plus harmonieuses dans votre couple ainsi qu'avec l'entourage. Une relation amoureuse pourra en bénéficier, mais si vous êtes seul vous pourriez rencontrer quelqu'un. Cela n'aboutira pas forcément, néanmoins vous pourrez faire fonctionner votre usine à rêves. Elle sera en effet très active à partir de lundi qui vient. Les questions concernant un voyage seront aussi en vedette.

Sagittaire

La rencontre Lune/Saturne de ce matin ne va pas vous plaire, 3e décan, le Soleil étant lui aussi en bisbille avec elle. Mais, cela peut vous obliger à une prise de conscience. Certains pensent en effet, à tort, qu'ils doivent résister et que passer à autre chose serait un renoncement, une faiblesse. Et si vous pensiez autrement ? Si vous envisagiez la situation dans son ensemble et non uniquement sur les points qui fâchent ? Voyez aussi ce qu'elle peut produire dans l'avenir si vous lâchez prise.

Capricorne

Né début janvier, de bons influx de Vénus vous valoriseront ce week-end et vous donneront envie de plaire. Beaucoup constateront qu'il se passe quelque chose. Des regards admiratifs, des compliments, des avances peut-être... Aussi, sortez et voyez du monde, acceptez les invitations : si vous jouez les ours mal léchés, vous ne risquez pas d'avoir le plaisir de faire des conquêtes, plaisir que personne ne devrait se refuser, cela fait tellement de bien au moral !

Verseau

Les planètes sont bien alignées pour le 3e décan, mais le 2e n'a pas à se plaindre non plus. Une réunion ou un petit événement familial pourrait en effet avoir lieu. En général, beaucoup de Verseau ne sont pas adeptes de ce genre de réunion, mais d'abord cela dépend de votre âge et ensuite des sentiments qui circulent dans la famille. Aussi, les uns seront ravis de retrouver des proches qu'ils ne voient pas souvent, alors que les autres n'en auront aucune envie.

Poissons

Lune, Soleil et Saturne mal embouchés vous mettent d'humeur morose, 3e décan, vous en avez assez de ne pas pouvoir avancer ou de vous sentir inutile. C'est le cas de ceux qui ont perdu leur travail à la suite d'un plan social dans leur entreprise, ou qui ont tout simplement pris leur retraite et s'aperçoivent que ce n'est pas le nirvana qu'ils imaginaient : ils s'ennuient et certains ont même l'impression de ne plus exister. Et si vous vous cherchiez un petit job bénévole, ou éventuellement rémunéré ?