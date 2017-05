L'horoscope du jour du 18 mai 2017

publié le 18/05/2017 à 06:28

Bélier

Dans votre 2e décan, Vénus s'oppose donc à Jupiter et on peut y voir un engagement pour les uns, ou un désengagement pour les autres. Attendez juin pour agir. Vous êtes peut-être sous le coup d'émotions qui peuvent vous faire faire n'importe quoi et vous ôter toute limite. Il est indispensable que vous preniez du recul et que vous reconnaissiez avoir besoin de quelqu'un pour vous conseiller. Encore une fois, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence : vous ne savez pas tout !

Taureau

Vénus et Jupiter sont en pleine opposition et cela risque d'avoir pour conséquence des inquiétudes exagérées, rationnelles ou non, sur la stabilité de votre emploi. Vous craignez peut-être d'être mis à l'écart ou licencié, en particulier si vous êtes du début du signe car Uranus a commencé une dissonance avec vous et elle peut en effet vous créer des problèmes dans ce domaine. Mais il se peut aussi que vous cherchiez à prendre votre liberté et à créer votre propre entreprise, ce qui aurait du sens.

Gémeaux

2e décan, soyez très vigilant car vous pourriez vous faire avoir sur le plan financier et même parfois dans le domaine amoureux. Vous êtes vulnérable, protégez-vous. On ne vous demande pas de vous isoler des autres mais d'être plus méfiant sur vous-même, sur vos emballements et vos enthousiasmes spontanés à propos de certaines personnes : tout ça va trop vite et les risques de vous tromper sont grands. Au besoin, demandez leur avis à des personnes qui ne sont pas impliquées dans la situation.

Cancer

L'opposition Vénus/Jupiter crée un climat de trop-plein émotionnel dont vous êtes certes coutumier, mais pas à ce point, surtout 2e décan. Gardez votre sang-froid, vous en êtes capable ! C'est l'enfant qui est encore en vous qui semble être vulnérable et sans défense par rapport à des émotions trop fortes, mais l'adulte est tout à fait capable de gérer. Il semble qu'une problématique familiale soit à l'origine de vos états d'âme, en particulier si vous êtes né autour des 6, 7 juillet.

Lion

Vous êtes les petits veinards du jour car la conjoncture joue en votre faveur et surtout en faveur de votre réputation, de votre image. On vous admire natif du 2e décan. En particulier si vous êtes né autour du 7 août : vous faites parler de vous, que ce soit dans votre environnement familial, amical ou professionnel. Jupiter joue à fond son rôle de caisse de résonance et si vous avez une clientèle par exemple, celle-ci pourrait être plus nombreuse en ce moment et beaucoup vous apprécier.

Vierge

Que vous deviez de l'argent à une administration ou qu'au contraire une jolie rentrée s'annonce, c'est énorme ! Enfin, la somme en question pourrait être énorme ! Bizarrement, si vous avez signé un gros contrat, si vous allez toucher une belle commission, ou si vous devez une grosse somme et qu'il faut payer, que vous n'avez pas le choix, votre réaction sera la même : vous aurez envie de faire comme si de rien n'était, comme si cela ne changeait rien dans votre vie.

Balance

Vous êtes parmi les plus concernés par l'opposition Vénus/Jupiter, 2e décan. Elle peut autant représenter une rencontre amoureuse qu'une rencontre avec votre avocat. Avec Jupiter, vous le savez, c'est tout bon ou tout mauvais, suivant la disposition de votre thème natal. Il est donc très possible que vous ayez affronté un divorce difficile ces derniers mois, tout comme vous avez pu faire une rencontre ou encore décider d'une association professionnelle ou d'une vie commune.

Scorpion

Si vous vous faites du souci ces jours-ci, le ciel vous dit que c'est exagéré et que la situation qui vous préoccupe ne va pas s'installer. Au contraire, elle va se régler. Dès que Jupiter reprendra une marche directe (le 10 juin) vous commencerez à être plus rationnel et dans les mois qui suivent vous passerez carrément à autre chose dans la mesure où une chanceuse Jupiter entrera dans votre signe le 10 octobre. Et le 1er décan en aura des échos prochainement, à partir d'août en principe.

Sagittaire

Vous pourriez avoir une chance insolente avec Vénus et Jupiter en phase avec vous, le problème c'est que vous risquez encore une fois de manquer de lucidité. Né autour du 6 décembre, et les autres membres du 2e décan mais a minima, vous recevez à la fois ces bons influx et de moins bons influx de Neptune qui a l'art de tout embrouiller et en particulier tout ce qui touche à vos émotions. C'est un problème avec un parent ou concernant votre enfance, voire vos racines, qui peut vous déstabiliser.

Capricorne

Vous avez eu ou allez avoir une promotion, ou encore vous allez retrouver du travail mais, d'une certaine manière vous regretterez de ne plus être basé chez vous. Bien sûr vous ne regretterez pas votre inactivité, qui est quelque chose de difficile à vivre pour le Capricorne... Toutefois, vous êtes probablement plus nombreux à avoir été promus et donc à avoir plus de responsabilités et moins de temps pour votre vie de famille. Mais c'est gérable, vous pouvez y arriver.

Verseau

Tout joue en votre faveur en ce moment, surtout si vous êtes né après le 1er février. Votre chance est cependant le fruit de votre travail et de vos bonnes intuitions. Vous avez le don de prévoir ce qui va plaire, ce qui va marcher, et quand vous n'êtes pas trop dans l'utopie, vous pouvez réaliser de grandes choses. Cela dit, l'opposition Vénus/Jupiter pourrait aussi correspondre à un engagement amoureux, voire à un mariage pour certains. Il en a déjà été question fin 2016 d'ailleurs.

Poissons

C'est un beau roman, c'est une belle histoire, ou plutôt c'était... Vous prenez en effet conscience, natif du 2e décan, du fait que vous avez mal jugé votre conjoint ; ou l'un de vos proches et vous êtes aujourd'hui un peu sonné par certaines révélations ou par la découverte de mensonges dont vous êtes la victime. Mais il se peut aussi que loin d'impacter votre vie amoureuse, la conjoncture vous mette dans la mouise côté finances parce que vous avez été négligent.