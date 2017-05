L'horoscope du jour du 11 mai 2017

publié le 11/05/2017 à 06:28

Bélier

Comme d'autres, le 3e décan est dans une période où tout est chamboulé, mais l'ordre va de nouveau régner dès que Mercure aura quitté votre signe, lundi prochain. Apparemment, on peut penser que ces dernières semaines ont été " coton " et que vous avez vécu sur des montagnes russes, qu'il y a eu des changements permanents, et même parfois des pressions de la part de vos proches pour que vous vous exprimiez d'une certaine manière, alors que vous pensiez le contraire.

Taureau

Bon anniversaire au 3e décan qui démarre aujourd'hui. Un bel aspect entre Mercure et Sature sera le socle de votre année, une année de travail et de possible réussite. Vous serez en pleine conscience, garant d'un ordre indispensable à votre équilibre et d'ailleurs vous n'entretiendrez pas de rêves ni d'espoirs stériles. En ce moment, veillez à ne pas agir ni prendre des décisions à la place des autres, 1er et 2e décan, cela pourrait vous valoir de l'hostilité.

Gémeaux

Bonne nouvelle 2e décan, la dissonance Mars/Neptune se termine, mais elle n'est pas sans certaines conséquences, que vous aurez à gérer pendant quelque temps. Quelque chose a pu être désorganisé dans votre vie, ou c'est vous-même qui avez agi de manière pas très correcte et cela peut se retourner contre vous. Soyez attentif, aujourd'hui encore, à ne pas vous montrer transgressif et à ne pas répéter les mêmes erreurs dans vos choix et décisions. Né autour du 29 mai : tout baigne !

Cancer

3e décan, enfin les tensions s'éloignent et vous retrouvez peu à peu votre calme intérieur. Le problème n'est pas réglé, mais vous pouvez le mettre en perspective. Ou en discuter sans être envahi par mille émotions qui vous empêchent de penser clairement. Par ailleurs, né fin juin et début juillet, la présence de Vénus au zénith de votre zodiaque est un bon indicateur : il se peut que vous réalisiez quelque chose, que vous concrétisiez l'un de vos désirs.

Lion

Né après le 16 août, vous avez besoin de provoquer en ce moment, de choquer même, afin de réveiller ceux qui se laissent endormir par le train-train quotidien. Cela s'adresse à vos collèges ou vos employés, et surtout à vos enfants que vous trouvez un peu trop paresseux à votre goût ; ils ne travaillent pas assez selon vous et vous avez tout un programme pour eux, notamment si l'un d'entre eux passe le Bac le mois prochain. Mais n'exagérez pas non plus !

Vierge

La fin de la dissonance Mars/Neptune sera un vrai soulagement pour le 2e décan qui subit, depuis plusieurs jours, des influences nocives, pour ne pas dire toxiques. Cela peut autant venir de leur partenaire ou associé, que de l'air qu'ils respirent s'il y a un épisode de pollution, par exemple (prévisions écrites le 1er mars). Par ailleurs, une question financière, qui vous ennuie depuis longtemps, est en train de se régler ; apparemment, ce sera terminé la semaine prochaine.

Balance

Les natifs du 3e décan reçoivent encore l'opposition Mercure/Uranus, mais la crise qu'ils ont vécue est sur sa fin. Mercure abordera le calme Taureau lundi prochain. Né après le 17, la question ne sera pas entièrement réglée et rangée dans un tiroir, mais vous avez vécu le gros du problème et il s'agit maintenant de vous " adapter ", de trouver une solution qui vous privilégie vous, ou vos intérêts, ceux de vos enfants et ne laisse pas à l'autre le moindre pouvoir sur vous.

Scorpion

Né après le 12 novembre, faites ce qu'il faut pour bien vous entendre avec ceux qui vous entourent, n'ostracisez personne, vous avez besoin des autres en ce moment. Surtout que nous sommes en période Taureau, où le rapport aux autres est essentiel et va donner le ton des prochains mois. Ce sont peut-être vos rencontres professionnelles qui joueront un rôle positif, ou votre couple qui peut connaître un épisode propice à sa consolidation.

Sagittaire

Les manuels d'astrologie disent, à juste titre, que vous êtes un idéaliste. Mais le transit de Saturne chez vous vous en empêche : vous devez avoir les pieds sur terre. Dès que vous décollez, Saturne vous ramène à la réalité et ce n'est pas facile pour vous car vous avez besoin de cet idéalisme pour vous sentir vous-même. En même temps, Saturne est là pour nous donner des leçons, c'est le Professeur du zodiaque et vous devez entendre et accepter ce qu'elle vous impose.

Capricorne

Vous aussi, comme d'autres signes, vous serez soulagé 3e décan. Vous vous êtes mis une telle pression ces derniers temps qu'un lâcher prise est indispensable. Et c'est précisément ce que la conjoncture vous propose à partir d'aujourd'hui, l'aspect de tension que vous envoyaient Mercure et Uranus se termine et vous allez recevoir de bons influx solaires, propices à un sentiment de plus grande liberté et à une meilleure appréciation de vous-même, de votre valeur.

Verseau

3e décan, vous oublierez rapidement la pleine Lune d'hier pour vous concentrer sur un projet très particulier, qui a pu faire des pas de géants ces dernières semaines. En tout cas les choses avancent et c'est vraiment ce qui compte le plus pour vous car un Verseau qui stagne est un Verseau malheureux. Si vous êtes un pur membre du signe, il y a en vous une volonté de toujours avancer, progresser, créer. Vous n'êtes pas vraiment un contemplatif, comme votre voisin Poissons !

Poissons

Mars et Neptune continuent à déphaser certains natifs du 2e décan, qui ont pu faire un très mauvais choix il y a quelque temps et qui s'en mordent les doigts en ce moment. En fait, les choses vous apparaissent progressivement sous un autre jour, qui n'est pas du tout celui que vous aviez imaginé. Toutefois, vous avez peut-être été victime de quelqu'un qui vous a fait miroiter monts et merveilles ? Dans ce cas, la vie vous demande d'être plus réaliste à l'avenir.