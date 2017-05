L'horoscope du 10 mai 2017

publié le 10/05/2017 à 06:27

Bélier

Né autour du 10 avril, la pleine Lune ne peut pas vous satisfaire, d'autant plus qu'elle valorise Pluton, laquelle vous oblige à une mutation drastique, perso ou pro. Probablement plus dans le domaine professionnel, mais cela peut aussi se jouer dans votre couple, ou même en famille... Vous avez pu affronter des deuils, réels ou symboliques, et vous avez aujourd'hui l'impression que la vie ne vous épargne pas, que vous avez peut-être un mauvais karma. Il n'en est rien, mais avec Pluton on a souvent le sentiment d'être puni !

Taureau

La pleine Lune se fait entre vous et le Scorpion, ce qui indique que vous êtes face à un choix, un choix concernant un travail et qui vous a déjà été proposé en 2016. Vous y repensez, ou on vous y fait repenser et vous vous dites que l'occasion est passée ; mais la planète qui est en charge de la question, va bientôt reprendre des forces (le 10 juin) et la possibilité que cette occasion revienne sur le devant de la scène n'est pas négligeable. En tout cas, préparez-vous !

Gémeaux

Conjointe à Pluton, la pleine Lune peut vous mettre dans l'embarras côté finances, et cela dure depuis des années, depuis que Pluton est entrée en Capricorne en 2008. La planète y restera jusqu'en 2024, le temps qu'elle transite les 3 décans du signe ; elle se trouve à présent à l'orée du 3e décan, ce qui indique que si vous êtes né après le 11 juin, vous avez des problèmes et même des périodes difficiles et tourmentées dans ce domaine des finances qui est géré dans votre zodiaque par le Capricorne...

Cancer

Né après le 13 juillet a conjoncture met l'accent sur l'une de vos relations ou sur votre couple. Vous avez un cap difficile à franchir et même parfois un trait à tirer. Cette relation a été et est peut-être encore dévalorisante pour vous et vous ne parvenez pas à vous en défaire, même si vous êtes à présent conscient du mal qu'elle peut vous causer. Mais vous avez tissé des liens qui sont difficiles à rompre, c'est un vrai casse-tête, une vraie impasse pour certains natifs.

Lion

Une pleine Lune qui ne vous plaira pas car elle vous verra partagé entre vie sociale et vie intime, alors que vous vous targuez de pouvoir tout gérer sans problèmes. Mais vous avez peut-être trop de projets en tête (2e décan surtout), des actions à préparer ou des idées à travailler, ce qui prend du temps à celui que vous voulez donner à vos proches. Mais la période se prête à des réalisations professionnelles, expliquez à vos proches que vous ne les abandonnez pas pour autant.

Vierge

Elle aura un impact plutôt positif sur vous, la pleine Lune. Surtout né après le 11 septembre. En lien avec Pluton, elle contribue à révéler votre potentiel créatif. C'est déjà en route depuis quelque temps et cela vous permet de vous affirmer davantage, d'exister aux yeux des autres alors que vous vous sentiez transparent. Mais Pluton peut aussi vous avoir fait ou vous faire découvrir une dimension de l'amour, plus physique que romantique, et à laquelle vous êtes " accro ".

Balance

La pleine Lune du Taureau est toujours un casse-tête car une question d'argent vient insidieusement vous perturber et il ne s'agit pas toujours votre argent à vous. C'est plutôt celui du conjoint ou de l'un de vos enfants qui ne sait pas gérer ses économies, alors que votre conjoint vous a peut-être dissimulé quelque chose sur de possibles ennuis avec l'administration fiscale ; par exemple. Si vous êtes concerné par le problème, une aide pourrait vous être proposée (2e décan).

Scorpion

La Lune se trouvant chez vous, vous avez toute maîtrise sur la conjoncture, ce qui ne veut pas dire que vous n'hésiterez pas face à une alternative, peut-être côté coeur. La présence depuis septembre de Jupiter dans votre signe d'ombre, la Balance, est un indicateur concernant votre vie sentimentale. Vous aspirez à quelque chose, ou peut-être à rencontrer quelqu'un, mais rien de ce que la vie vous offre ne vous convient. Soyez patient, Jupiter arrive chez vous en septembre et les choses pourraient s'arranger dès cet été, même côté finances.

Sagittaire

La pleine Lune étant associée à Pluton, vous pourriez prendre ou avoir pris conscience de la nécessité de mieux contrôler vos mouvements financiers. Etre plus dur avec ceux de vos créanciers qui vous payent avec des retards record, par exemple, ou éviter certaines dépenses inutiles, surtout si l'argent ne rentre pas régulièrement. Mais vous n'êtes pas souvent du genre prévoyant, sauf si vous avez l'ascendant ou des planètes en Vierge. Essayez de l'être davantage, en tout cas avec l'argent.

Capricorne

3e décan, vous serez content de la conjoncture qui semble renforcer votre position au sein de l'entreprise et augmenter votre pouvoir. Mais gare aux excès d'autorité. Vous pourriez dévier vers de l'autoritarisme ou pire, vers un contrôle permanent de ce que font vos collaborateurs ou employés, tout ça par peur de perdre les pouvoirs acquis. Ce n'est pas la bonne tactique car vous allez vous enfermer dans un cercle vicieux qui vous empêchera au final de faire de bon boulot.

Verseau

La pleine Lune du Taureau n'est pas votre préférée car elle vous oblige à temporiser, à ralentir, bref à ne pas être vous-même, c'est-à-dire impatient et impétueux. Il faut oublier votre nature profonde aujourd'hui et adopter un rythme qui vous sera utile, même s'il ne vous convient pas. Mais vous avez un rapport tellement bizarre avec le temps... Vous avez le plus souvent l'impression qu'il va vous manquer et au final vous terminez toujours ce que vous avez à faire en avance.

Poissons

Le 3e décan, épargné par Mars et Neptune, reçoit de bons influx d'une amicale pleine Lune. Vous allez vous construire très progressivement un bon réseau relationnel. Mais si ça tombe, vous êtes déjà en train de le faire et de nouvelles personnes, amis ou alliés, ont fait leur apparition dans votre vie. Cela dit, la dissonance de Saturne ne vous aide pas pour l'instant et les relations pourraient être sans suite. Quand Saturne aura disparu (fin d'année), vous aurez plus de facilités.