L'horoscope du 7 mai 2018

publié le 07/05/2018 à 06:30

Bélier

Né après le 17 avril, la semaine sera stressante, il y aura peut-être une annonce difficile à faire ou à entendre. Mais la semaine prochaine, vous serez soulagé. Uranus vous quittera jusqu'en novembre, pour ne revenir que quelques semaines dans votre décan terminer son travail, surtout si vous n'avez pas accompli ce qu'elle vous demandait : accepter une expérience qui a changé le cours de votre vie ou la vision que vous en aviez. La conjoncture peut encore, pour l'instant, vous y contraindre.

Taureau

Le Soleil et Jupiter s'opposent presque toute la semaine et si vous êtes du 2e décan, des questions de justice ou administratives pourraient vous contrarier. Surtout né autour du 9 mai, à moins qu'on ne vous reproche une négligence ou que votre conjoint ne prenne une décision que vous n'approuvez pas. Des jaloux et des envieux peuvent aussi avoir un (léger) pouvoir de nuisance, mais uniquement si vous les laissez faire. Or, ce n'est pas votre genre.

Gémeaux

Dans votre signe, Vénus est encore fâchée avec Neptune, disons jusqu'à vendredi. 2e décan né autour du 7 juin, prenez le parti de ne pas dévier de votre route. C'est-à-dire, ne vous laissez pas influencer par quiconque, même par ceux que vous aimez et ne suivez pas non plus votre instinct, il peut vous tromper. Si vous avez une personne de confiance autour de vous - et vous en avez sûrement une - débattez de votre problème avec lui ou elle, histoire d'y voir plus clair.

Cancer

Vous serez sensible à l'opposition Soleil-Jupiter, mais dans le registre positif. C'est-à-dire qu'on peut vous récompenser, vous flatter ou vous faire une proposition. Mais vous n'êtes pas tous concernés, les plus sensibles à cette jolie conjoncture étant ceux du 2e décan dans l'ensemble, et plus particulièrement si vous êtes né autour des 10 et 11 juillet. Vous disposerez également d'une belle assurance et d'une grande confiance en vous et en vos capacités.

Lion

Vous n'apprécierez pas trop la conjoncture qui oppose Soleil-Jupiter, vous aurez affaire, selon vous, à des gougnafiers qui travaillent en dépit du bon sens. Cela concerne surtout le 2e décan et ceux qui sont nés autour du 11 août en particulier. Des personnes qui travaillent pour vous sur un chantier ont pu ne pas faire ce que vous leur avez demandé et vous êtes à présent obligé de faire appel à un médiateur, voire à la justice pour obtenir réparation.

Vierge

Cette semaine se terminera nettement mieux qu'elle ne commence, certains natifs du 2e décan étant encore sous influence ou dans une situation embrouillée. Nous en avons souvent parlé la semaine dernière, et même ces derniers mois, le salut serait dans la fuite pour les uns, alors que pour les autres il serait bon de réfléchir à la meilleure manière d'affronter le problème et de vous en débarrasser. Mais ce n'est pas du tout chose facile, vu les liens qui se sont tissés.

Balance

Il n'y aura que le 3e décan pour se plaindre d'une conjoncture difficile mais à bout de souffle. Courage, après cette semaine tout sera bien moins stressant. Pour l'instant, ceux qui sont nés en fin de signe, tout près du Scorpion (22, 23 octobre) vivent une situation de forte tension et qui concerne, a priori, une relation affective. Mais c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, bien au contraire, et les planètes incriminées changent de signe la semaine prochaine.

Scorpion

L'opposition Soleil/Jupiter de cette semaine est active pour votre 2e décan, avec 2 possibilités. Soit une rencontre ou un mariage, soit au contraire une séparation, entérinée par la justice. Ce n'est peut-être pas encore officiel puisque Jupiter est rétrograde, mais c'est un pas en avant en attendant le dernier passage de Jupiter sur votre Soleil qui aura lieu précisément en septembre, surtout si vous êtes né autour du 11 novembre car vous êtes en 1ère ligne en ce moment.

Capricorne

Né après le 16 janvier, vous devez encore supporter une dissonance stressante jusqu'à lundi prochain, mais c'est la dernière fois que vous en passez par là. Mercure étant de la partie, vous pourriez avoir une discussion extrêmement rude avec l'un de vos proches. Mais la semaine prochaine Uranus entame un bon aspect avec vous (1er décan) et Mars vous quitte pour entrer en Verseau, votre secteur des biens et acquisitions (nous en reparlerons).

Verseau

Vous serez sensible à l'opposition de la semaine entre le Soleil et Jupiter si vous êtes du 2e décan. Il y a de la construction ou de la reconstruction dans l'air. Que ce soit au niveau professionnel ou privé, vous allez probablement pouvoir évoluer dans l'un de ces domaines mais il faut patienter jusqu'à ce que Jupiter reprenne une marche directe en juillet. 1er décan, né entre le 20 et le 24 janvier, la fin de la semaine risque d'être un peu mouvementée.

Poissons

2e décan, un peu de magie dans votre quotidien grâce au Soleil et à Jupiter. On pourrait vous appeler pour vous confier un travail, mais pas pour tout de suite. En effet, Jupiter est rétrograde jusqu'au 13 juillet, c'est donc autour de cette date que la promesse qu'on peut vous faire se réalisera. Mais cela vous fera rêver et vous donnera envie de mordre la vie à pleines dents, surtout si vous êtes né autour du 9 mars. Mais né à partir du 4 mars, vous aurez toutes vos chances aussi.