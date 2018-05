L'horoscope du 6 mai 2018

publié le 06/05/2018 à 06:56

Bélier

Un dimanche pas de tout repos si vous êtes né après le 15 avril. Le ciel est mouvementé et en vous aussi il y a des remous, mais ils ne vous sont pas étrangers. Cela fait même des mois que cela dure et vous êtes quasiment au bout de vos peines puisque ceux qui sont concernés sont ceux du dernier jour du Bélier, à savoir nés le 19, parfois le 20 selon les années. Donc vous êtes arrivé au bout du processus de changement qui s'est opéré en vous, lié à une épreuve parfois.

Taureau

Un dimanche un peu perturbé par des tensions si vous êtes né en avril, vous êtes face à un choix : résister ou accepter. Et cela va vous prendre du temps. Il est question, bien sûr, de l'arrivée, le 15, d'Uranus dans votre signe mais elle se fait déjà sentir depuis un certain temps. Sinon, né autour du 12 mai, toute vérité n'est pas bonne à dire et si vous vous posez la question aujourd'hui, allez dans le sens de la discrétion, du respect de la sensibilité de l'autre.

Gémeaux

Un peu morose ce matin, cela changera au cours de la journée avec l'entrée de la Lune en Verseau. 1er décan, il y aura quelque chose de très convivial ce soir. Vous retrouverez peut-être des amis avec qui vous vous sentirez au top de votre humour et de votre capacité à créer du lien. Ou alors vous prendrez la clé des champs pour une semaine de vacances, les deux ponts de la semaine prochaine vous permettant de partir pour quelques jours de congé.

Cancer

N'oubliez pas Mercure-Pluton, toujours actives, qui vous aident à voir à travers les murs, 2e décan. 3e décan, né vers les 21, 22 juillet, l'aléatoire est dominant. Vous vous sentez balloté, pas en sécurité et ne savez pas où tout cela va vous mener. Peut-être devez-vous prendre une décision et vous y tenir ? Parce que vous passez d'une idée à une autre et n'arrivez pas à arrêter de penser avec des " et si ". Heureusement, l'aspect responsable se termine le 15 mai.

Lion

Vous aussi vous serez un peu perturbé natif de juillet et c'est parce que vous envisagerez l'avenir d'avec perplexité, sans savoir du tout ce qui vous attend. Vous êtes soumis, depuis quelque temps, à une nouvelle dissonance de long terme, celle d'Uranus. Il y aura peut-être un événement inattendu, mais il semble tout de même que vous aurez pu anticiper la situation, sans pour autant empêcher que cela arrive à plus ou moins brève échéance. Les choses vont s'accélérer dans les 10 jours.

Vierge

Ne comptez pas trop vous reposer, surtout si vous êtes du mois d'août. Vous aurez plein de choses à préparer, que ce soit du travail ou des valises pour partir. La semaine prochaine est un peu un patchwork et beaucoup d'entre vous ont choisi de faire marcher les RTT qui leur permettent de prendre la semaine en entier. Même si vous restez chez vous, vous aurez beaucoup à faire, à trier, à ranger, vous profiterez justement de ces quelques jours pour mettre de l'ordre.

Balance

Un début de journée un peu solitaire, même bien entouré vous ne vous sentirez pas soutenu. Mais l'ambiance sera bien meilleure et très amicale dans la soirée. Je ne sais pas si c'est vous qui serez plus ouvert aux autres ou si ce sont vos proches qui seront soudain plus agréables à vivre, mais vous profiterez d'une bonne fin de journée, qui peut se passer donc chez des amis, à moins que vous n'ayez invité quelques proches pour un dîner qui sera très réussi.

Scorpion

Né en octobre, vous faites partie de ceux qui se posent beaucoup de questions en ce moment à propos d'une relation et de la manière dont l'autre se comporte. Vous pensez qu'il ou elle veut prendre/reprendre sa liberté et il est possible que ce soit vrai. Mais interrogez-vous sur vos propres comportements, souvent jaloux et possessifs : ce qui se passe en ce moment est le résultat de votre attitude, en tout cas en grande partie. Ne blâmez pas totalement l'autre, vous avez votre part.

Sagittaire

Vous êtes plein de bonne volonté, mais le mot volonté est plus fort que le mot " bonne ". N'imposez pas que vos désirs, tenez aussi compte de ceux des autres. Et c'est là le plus difficile pour certains d'entre vous qui n'imaginent même pas que l'autre n'ait pas les mêmes désirs qu'eux. La journée se prête aux questionnements et à un examen de conscience exhaustif. Cela dit, et sauf si vous êtes ascendant Verseau, Taureau, Lion ou Scorpion, votre relation n'est pas menacée.

Capricorne

La Lune vous quitte sur une dissonance de Mars et Uranus ; ceux de la fin du signe passeront une journée qui risque d'être mouvementée intérieurement. L'aspect d'Uranus se termine, certes, mais non sans provoquer encore d'importants remous à cause de la présence de Mars dans votre signe et précisément dans votre 3e décan. Il est plus que temps de prendre la décision à laquelle vous vous refusez depuis des lustres et il est possible après tout que vous en soyez soulagé.

Verseau

La Lune entre chez vous en fin de journée, mais elle ne sera pas très agréable, ce sera un peu tempête sous un crâne, mais uniquement si vous êtes de janvier. Et encore, pas tous : seulement ceux qui sont nés au tout début du signe, entre le 20 et le 24 janvier grand maximum. Cela dit, la Lune passe la nuit dans votre signe, puis lundi et mardi, aussi serez-vous nombreux à vous sentir un peu angoissé, parfois sans raison. Un sens de l'anticipation mal dirigé ?

Poissons

La Lune, en Verseau ce soir, met l'accent sur Uranus. Né au tout début du signe entre le 18 et le 21 février, de nombreuses portes vont pouvoir s'ouvrir. Mais de manière irrégulière ; vous avancerez dans un apprentissage par exemple, vous laisserez tomber par moments, puis vous reprendrez. Certains pourraient être amenés à changer d'environnement, de voisinage et ce sera un important processus qui vous permettra de vous renouveler vous-même, de vous sentir plus jeune (selon votre âge).